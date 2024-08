Sonja Zietlow ist derzeit jeden Abend bei RTL zu sehen. Und dort kündigt sie nun Neuigkeiten über eine andere Show an.

Berlin (dpa) - Die RTL-Krimi-Show «Die Verräter» bekommt eine neue Staffel. Am 10. Oktober soll beim Streamingdienst RTL+ ein Halloween-Special starten, wie der Sender mitteilte.

Andeutung im Legenden-Dschungel

Moderatorin Sonja Zietlow selbst deutete die neue Runde in der am Montagabend bei RTL+ ausgestrahlten Episoden des «Legenden-Dschungels» an: «Drei Frauen, die sich im Schutz der Nacht treffen, um die restlichen Spieler einen nach dem anderen zu eliminieren, und am Ende lockt ein Schatz. An irgendwas erinnert mich das? Ich komme gerade nicht drauf», sagte sie, nachdem drei Kandidatinnen in der Dunkelheit erörtert hatten, ob es sinnvoll sein könnte, sich gegen die Männer im Dschungel zu verschwören.

Acht neue Folgen

Acht Folgen soll die neue «Verräter»-Staffel nach RTL-Angaben haben, die ersten beiden sollen am Tag der Veröffentlichung online stehen, und danach kommen wöchentlich neue Folgen dazu. Die erste Staffel habe im Stream und im linearen Fernsehen ein Millionenpublikum in ihren Bann gezogen, hieß es in der RTL-Mitteilung.

Die Reality-Show «Die Verräter - Vertraue Niemandem!» ist ein internationales Erfolgs-Format, die Idee stammt aus den Niederlanden. Eine Gruppe muss dabei über mehrere Tage herausfinden, wer unter ihnen ein Lügner ist. Die Teilnehmer werden in «Loyale» und «Verräter» eingeteilt - keiner weiß vom anderen, welcher Kategorie er angehört. Die Zuschauer allerdings kennen die Zuteilung.

In der ersten Staffel bei RTL kamen 16 Promis in einem französischen Schlösschen zusammen und mussten in Spielen gegeneinander antreten. Die Verräter verüben nachts fiktive Morde auf dem Schloss, die Gruppe wird so immer kleiner.

Dabei waren Promis wie die Schauspieler Christine Urspruch, Mariella Ahrens und Claude-Oliver Rudolph oder Sängerin Sabrina Setlur. Als Sieger gingen Anna-Carina Woitschack und Vincent Gross aus der ersten Staffel hervor.