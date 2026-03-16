Sebastian mixt Kaffee wie ein Profi, Tim will weniger Stress und mehr Schmetterlinge: RTL hat zwei neue Rosenkavaliere vorgestellt. «Die Bachelors» kommen aus Köln und Düsseldorf - und sind Mitte 30.

Köln/ Düsseldorf (dpa) - Ein Ex-Polizist aus Düsseldorf und ein Geschäftsführer aus Köln suchen im Fernsehen die große Liebe: RTL hat die beiden neuen «Bachelors» für seine gleichnamige Dating-Show enthüllt. Die neuen Single-Männer, um deren Gunst und Rosen im TV geworben werden soll, heißen Sebastian Paul (33) und Tim Reitz (35).

«Bachelor» Sebastian Paul

Paul kommt nach RTL-Angaben aus Düsseldorf, war früher Polizist und ist nun Leistungssportler. In einem Vorstellungsvideo gibt der Triathlet als Beruf zudem «Personal Trainer» an. Sein Sternzeichen - in der heutigen Dating-Welt keine unwichtige Information - sei Skorpion. Zudem kann er leckere Kaffee-Spezialitäten zubereiten. «Meine Leidenschaft als Hobby-Barista sorgt dafür, dass der Kaffee zuhause genauso gut schmeckt wie im Lieblingscafé», zitiert ihn RTL. Seine letzte Beziehung, in der er bereits verlobt gewesen sei, habe ihm gezeigt, was er sich von einer Partnerschaft wünsche: keine Perfektion, sondern Nähe.

«Bachelor» Tim Reitz

Co-«Bachelor» Tim Reitz ist nach eigenen Angaben Geschäftsführer einer Zeitarbeitsfirma für Pflegekräfte und Pädagogen. In den vergangenen Jahren habe er sich «nahezu vollständig für seinen Job aufgeopfert», nun aber gelernt, «wieder stärker auf seine eigenen Gefühle zu hören», so RTL. Nach vielen Jahren voller Stress und Terminen habe er wieder Lust auf Schmetterlinge im Bauch. Ihm schwebt dabei eine Frau vor, die auch ohne ihn ein erfülltes Leben führt. «Es geht nicht darum, sich zu brauchen, sondern sich ehrlich zu wollen», so das Credo des 35-Jährigen. Sein Sternzeichen ist Löwe.

Das Konzept

Das Konzept mit zwei statt nur einem «Bachelor» hatte RTL erstmals 2024 ausprobiert. Daher heißt die Sendung nicht mehr wie früher «Der Bachelor», sondern im Plural «Die Bachelors». Im vergangenen Jahr waren der Berliner Fotograf Felix Stein und der Kölner Versicherungsfachmann Martin Braun als Junggesellen losgezogen, um die große Liebe zu finden.

Wann die neue Staffel ausgestrahlt wird, will RTL bald bekanntgeben. Schauplatz ist abermals Südafrika.