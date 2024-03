Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Sonntag laufen wieder Bedienungen mit Tablett durch das Pariser Marais-Viertel. Sie lassen damit eine alte Tradition aufleben. Nebenbei machen sie Werbung: für Leitungswasser.

Böse Zungen lästern gerne, ein typischer Pariser Kellner sei im Allgemeinen wenig motiviert, übermäßigen körperlichen Einsatz zu zeigen. Gelangweilt lässt er demnach seinen Blick über die Köpfe der Kunden schweifen, ohne auf deren noch so verzweifeltes Winken zu reagieren. Aber handelt es sich nicht eher um ein überkommendes Klischee über die vermeintlich arroganten „garçons“?

Tatsächlich gibt es auch jene, die für die gute Sache zu sportlichen Spitzenleistungen bereit sind. An diesem Sonntag knüpft Paris erstmals seit 13 Jahren wieder an eine Tradition an, die 1914 begann, und organisiert ein Wettlaufen der Kaffeehaus-Kellnerinnen und -Kellner. Vom Startpunkt vor dem Rathaus aus legen die 200 Teilnehmenden, bekleidet mit einem weißen Oberteil, einer schwarzen Hose oder einem Rock sowie einer Schürze, eine zwei Kilometer lange Strecke zurück, die durch das historische Marais-Viertel führt.

1200 Brunnen in Paris

Dabei balancieren sie ein Tablett mit einem typischen Pariser Frühstück, bestehend aus einer Tasse Espresso, einem Croissant und einem Glas Leitungswasser. Am Ziel sollte nichts verschüttet worden oder gar verloren gegangen sein. Auch deshalb dürfte es sich bei dem Wett-Rennen eher um ein Wett-Gehen handeln.