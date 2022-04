Leidensweg als Live-Ereignis: RTL inszeniert das Sterben und die Auferstehung Christi als Oster-Musical mitten in Essen. Die Rollen werden mit mehr oder weniger bekannten Gesichtern aus dem TV-Geschäft besetzt. Doch der Sender meint es ernst.

„Die Zehn Gebote“ mit Charlton Heston, „Die größte Geschichte aller Zeiten“ mit Max von Sydow: Es gibt viele Bibel-Verfilmungen – und vorzugsweise werden die angegrauten Klassiker rund um Ostern im Fernsehen wiederholt. In diesem Jahr stößt etwas ganz Neues zum Kanon der Retter-und-Erlöser-Stoffe – mit Thomas Gottschalk. RTL zeigt am Mittwoch „Die Passion“.

Der Kölner Privatsender, der eigentlich nicht in Verwechslungsgefahr mit Bibel TV steht, will dabei die Leidensgeschichte und Kreuzigung Christi als großes „Musik-Live-Event“ präsentieren. Der Aufwand ist nicht ohne: Schauplatz ist die Essener Innenstadt, durch die auch ein Kreuz getragen werden soll.

Kein Jesus mit langen Haare

Während Gottschalk als Erzähler der Geschichte fungiert, schlüpft der einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner Alexander Klaws in die Rolle von Jesus. Er betont, dass es sich um eine moderne Interpretation des Stoffs handeln werde. Das Leiden Christi werde „ein Stück weit frei von Religion“ als zeitgemäße Geschichte mit bekannten deutschsprachigen Popsongs dargestellt.

„Ich bin kein Jesus, der lange Haare hat, der einen langen Bart trägt und ein weißes Gewand“, sagt er. Auch angesichts des Ukraine-Kriegs stünden die Werte der Erzählung im Mittelpunk. „Es wird höchste Zeit, dass wir die Leute wieder an etwas erinnern, und das ist die Nächstenliebe, die Solidarität – Werte, die wichtiger denn je sind, vor allem auch in der aktuellen Phase“, sagt Klaws.

Für die „größte Geschichte aller Zeiten“ fährt RTL einiges auf. Die Hauptbühne mit Band und einem Chor steht am Essener Burgplatz direkt vor dem Dom. Dort rechnet der Sender mit 4900 Besuchern. Außerdem gibt es Einspielfilme, die an bekannten Orten der Stadt wie der Zeche Zollverein gedreht wurden. Eine Gruppe zieht mit einem großen Lichtkreuz durch die Stadt. Unterwegs soll es Live-Schalten zu der Trägergruppe geben, bei der Teilnehmer in Kurzinterviews über ihren Glauben berichten. Rund 350 Crewmitglieder sind laut RTL an der aufwendigen Produktion beteiligt.

Auch Reiner Calmund ist dabei

Dass das Ganze nicht zu einem theologischen Pro-Seminar ausartet, dafür spricht auch ein wenig die Besetzungsliste. Als Jünger von Jesus sollen etwa der Trompeter Stefan Mross, der „Dschungelkönig“ Prince Damien, die „Brisant“-Moderatorin Mareile Höppner und der Sänger Gil Ofarim zu sehen sein. Gastauftritte sollen auch der erschlankte Ex-Fußballmanager Reiner Calmund, TV-Koch Nelson Müller und Schauspieler Wolfgang Bahro, besser bekannt als Seifenoper-Schurke Jo Gerner, bekommen. In den Hauptrollen sind neben Klaws die Sängerin Ella Endlich (Maria), die Schauspieler Mark Keller (Judas) und Henning Baum (Pontius Pilatus) sowie Musiker Laith Al-Deen (Petrus) zu sehen. Die Rolle des Barabbas, der statt Jesus freigelassen wird, ging an Martin Semmelrogge.

Das Bistum Essen gibt dem Ganzen seinen Segen. Theologisch sei die Inszenierung durchaus gut gemacht und auf dem Stand der Forschung, sagt die Abteilungsleiterin Glaube und Liturgie, Theresa Kohlmeyer. Die Kreuzigung selbst wird laut RTL nicht als dramaturgische Szene gezeigt, sondern nur verbal beschrieben. Es gibt auch kein Grab.

In den Niederlanden läuft das Format schon seit Jahren mit großem Erfolg. In Deutschland war die Inszenierung ursprünglich bereits für 2020 geplant, musste aber wegen Corona verschoben werden.