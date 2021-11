Die Anzahl der Tabaknutzer in der Welt sinkt kontinuierlich, trotz Anstiegs der Weltbevölkerung. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag in Genf mit.

Die WHO rechnet damit, dass der Trend sich vorsetzt. Unter den 15- bis 24-Jährigen sei der Anteil der Tabaknutzer zwischen den Jahren 2000 und 2020 von 20,8 Prozent auf 14,2 Prozent gefallen. 2025 seien es vermutlich nur noch 13 Prozent.

Im vergangenen Jahr gab es nach dem WHO-Trendreport 1,3 Milliarden Tabaknutzer ab 15 Jahren weltweit. Fünf Jahre zuvor waren es 1,32 Milliarden. Im gleichen Zeitraum wuchs die Weltbevölkerung von etwa 7,3 auf 7,8 Milliarden. Die WHO rechnet mit einem Rückgang auf 1,27 Milliarden Tabaknutzer im Jahr 2025.

Frauen rauchen weniger

Rauchen ist übrigens mehrheitlich Männersache: 36,7 Prozent aller Männer weltweit nutzten Tabakprodukte und 7,8 Prozent aller Frauen. Tabaknutzung schließt das Rauchen von Zigaretten, Zigarren und Pfeifen ein, aber auch Schnupf-, Lutsch- oder Kautabak. Mehr als 90 Prozent der Tabaknutzer sind Raucher. Ein Teil der Raucher kaut, lutscht oder schnupft zusätzlich Tabak. E-Zigaretten, die keinen Tabak enthalten, sind in dem Report nicht berücksichtigt. Laut WHO sterben sieben Millionen Menschen jedes Jahr als Folge von Tabakkonsum.