Lockdown, Covidiot und Mund-Nasen-Schutz: Die Corona-Krise verändert unsere Sprache. Neue Wörter entstehen, bestehende werden umgedeutet. Wo führt das hin?, fragt sich auch die Sprachwissenschaftlerin Annette Klosa-Kückelhaus. Ein Interview von Martin Schmitt

Abstrichzentrum, Balkonkonzert, Gabenzaun, Wuhan-Shake, Hygiene-Demo, Corona-Frisur, Spuckschutzwand, Immunitätsausweis, Neustartprämie, Wirrologe – Frau Klosa-Kückelhaus, bei aller Unbill, welche die Pandemie mit sich bringt: Auf unsere Sprache wirkt sie bereichernd, oder?

Die Corona-Krise bringt tatsächlich viele neue Wörter und Wendungen hervor, insofern ist sie sicher ein kreativer Impuls. Aber damit steht sie nicht allein. Sprache reagiert immer auf einschneidende Ereignisse. Nehmen Sie die Wende 1989, die Terroranschläge vom 11. September 2001 oder die Finanzkrise 2008: Worte wie Mauerspecht, Nacktscanner und Rettungsschirm sind damals entstanden und immer noch gebräuchlich.

Wenn so etwas Außergewöhnliches passiert wie nun Corona, kann es gar nicht ausbleiben, dass es sich in der Sprache widerspiegelt?

Nein, denn Sprache ist ja immer der Versuch, das in Worte zu fassen, was man erlebt oder fühlt. Und wenn Dinge ganz neu für uns sind, versuchen wir eben, dafür die geeigneten Begriffe zu finden. Autokonzert ist ein schönes Beispiel: eine Form kulturellen Lebens, die es vorher nicht gab, brauchte einen Namen. Autokino kannte man, da war der Weg nicht weit. Die Sprache folgt immer nur der Entwicklung. Die Frage ist, wie lange sich das neue Vokabular tatsächlich im alltäglichen Sprachgebrauch hält.

Die „Öffnungsdiskussionsorgie“, welche die Kanzlerin zur Sprache brachte, wird wohl nicht lange überdauern.

Das Wort ist in einer bestimmten Situation aufgetaucht und wird kaum prägend für die Sprache sein. Im Gegensatz dazu werden uns Shutdown und Lockdown sehr wahrscheinlich weiter begleiten, selbst wenn es beim nächsten Mal nicht um Sars-CoV-2 geht, sondern um ein anderes Virus.

Ab morgen leben wir wieder in einem solchen Shutdown. Oder in einem Lockdown. Ja, in was eigentlich?

( lacht ) Ich schätze, mittlerweile werden beide Begriffe synonym gebraucht für einen Zustand, in dem unser gesellschaftliches Leben in irgendeiner Form eingeschränkt ist. Dabei bedeutet Shutdown ursprünglich, dass alle Prozesse, etwa bei einem Computer, herunterfahren. Lockdown hingegen bezeichnet eigentlich eine Sicherheitsmaßnahme wie im Terrorfall, bei der Personen aufgefordert werden, in den Häusern zu bleiben. Passt beides nicht so recht, aber unser deutsches Wort Stilllegung trifft es auch nicht.

Weil uns das passende Wort fehlt, behelfen wir uns ja auch damit, dass wir das öffentliche Leben und die Wirtschaft herunterfahren. Fragt sich nur, wohin genau?

Tja, in den Keller vielleicht? Als Sprachwissenschaftlerin bin auch ich nicht ganz glücklich mit diesem Begriff, der impliziert, unsere Gesellschaft sei eine Maschine, die man einfach abschalten oder stilllegen kann.

Mit Glück bekommen wir einen Lockdown light. Das klingt fast schon nach Wellness. Und wenn ich von zweiten Wellen und Wellenbrechern höre, denke ich an Strandurlaub, nicht an eine Beschneidung sozialer Kontakte.

Die Welle ist eine sehr bildliche Ausdrucksweise. Auf mich wirkt sie eher bedrohlich, und das will man wohl auch erreichen: den Menschen den Ernst der Lage veranschaulichen. Auch von einer Dauerwelle war schon die Rede, also von einem ständigen Auf und Ab des Infektionsgeschehens, was inhaltlich eine gänzliche Neubesetzung dieses Wortes ist. Wie gesagt, außergewöhnliche Situationen finden ihren Widerhall in der Sprache. Was mich allerdings überrascht hat, ist die schiere Menge dieser Neologismen der Corona-Krise, also von Wortneuschöpfungen oder Umdeutungen. Zwar werden die meisten wohl wieder verschwinden, sobald die Pandemie ausgestanden ist. Aber dokumentiert haben wir bereits um die 1000, und 150 weitere harren noch ihrer genaueren Erfassung.

Was sind das für Wörter?

Das sind zum einen wirklich neu entstandene wie Anderthalbmeter-Gesellschaft oder neue Normalität. Und natürlich alles mit Corona: Corona-Panik, Corona-Party, Corona-Müdigkeit. Dann gibt es Umdeutungen wie bei Maske für Mund-Nasen-Schutz. Es gibt Übernahmen aus dem Englischen wie Micro-Wedding für eine sehr kleine Hochzeitsfeier. Und es gibt eine wahre Flut von Fachbegriffen, die derzeit in aller Munde sind, vom R-Wert über Herdenimmunität und Triage bis soziale Distanz.

Sie meinen Social Distancing?

Nein, nicht ganz. Im Englischen beschreibt dieser Fachbegriff aus der Epidemiologie im Grunde nur die Notwendigkeit eines räumlichen Abstands zum Schutz vor Ansteckung. Im Deutschen umfasst er auch das soziale Miteinander, das dann ebenfalls auf Distanz geht. Er ist also inhaltlich weiter gefasst. Zum Thema Abstand und Distanz gibt es viele Neuschöpfungen, etwa die Distanzschlange.

Entschuldigung, die was bitte?

Eine Reihe wartender Personen, die einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten, um eine Infektion zu verhindern. So steht es in unserem Neologismen-Wörterbuch. Erstmals gefunden wurde das Wort in einem Zeitungsbericht vom April.

Das heißt, die Medien feilen fleißig mit am Corona-Vokabular?

Nicht nur die Medien, auch wichtige Akteure wie Politiker und Wissenschaftler. Neue Begriffe oder Umdeutungen entstehen aber genauso auf der Straße. Alle sind beteiligt. Das verwundert nicht, schließlich werden diese Wörter gebildet, damit man überhaupt über die Krise und das eigene Empfinden sprechen kann.

Da sind aber etliche dabei, die einen negativen Beiklang haben: Covidiot, Aluhut, Schlafschaf, Maskenmuffel, Superspreader …

Einspruch. Letzterer ist tatsächlich schlicht ein neutraler Fachbegriff.

Na ja, die deutsche Entsprechung wäre wohl Virenschleuder – nicht nett.

Kinder wurden vielfach sogar als Virenbombe bezeichnet.

Das klingt abwertend. Schlimm finde ich persönlich den Begriff Systemrelevanz, bei dem ja immer auch mitschwingt, dass ganz viele Menschen nicht wichtig für das Funktionieren unserer Gesellschaft sind. Kann unsere Sprache durch solche Vokabeln ins Negative abdriften?

Diese Gefahr sehe ich nicht. Unser alltäglicher Wortschatz besteht aus so vielen Vokabeln, da wirken sich die paar Corona-Kreationen nicht so aus, auch wenn sie häufig auftreten. Außerdem reden wir den ganzen Tag über ja nicht nur über Corona, sondern auch über anderes. Hoffe ich zumindest. Aber es stimmt schon: Wer so wertende Begriffe wie Covidiot benutzt oder wie Balkonklatscher, denen man damit unterschwellig vorwirft, sie würden außer Beifall spenden nichts tun, der reißt sprachliche Gräben auf, die man nur schwer wieder zuschütten kann. Man sollte seine Worte stets mit Bedacht wählen.

Gibt es einen Neologismus, den Sie besonders mögen?

Der kam mir erst kürzlich unter: die Nacktnase. Damit werden Menschen tituliert, die ihren Munaschu, den Mund-Nasen-Schutz, falsch tragen. Ursprünglich ist es aber eine Bezeichnung für ein Tier mit unbehaarter Schnauze.

Welche Wörter werden bleiben, außer Shutdown und Lockdown?

Corona-Krise, ganz sicher. Vermutlich auch Alltagsmaske und soziale Distanz. Eben Wörter, die beschreiben, was sich an unserer Lebenswelt dauerhaft verändert hat.