Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Jahrhunderten werden Roma ausgegrenzt, auch in Rumänien. Jenny Rasche engagiert sich dort seit 17 Jahren für die Minderheit. Ihre Erkenntnis: Der Weg aus der Armut beginnt mit einem anständigen Dach über dem Kopf.

E in verbeulter schwarzer Kleinbus hält am Rand der Ortschaft Altâna in Siebenbürgen. Eine Frau öffnet die Tür. Die Haare rot gefärbt, die