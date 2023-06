Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch in diesem Jahr sollen sich in Australien fliegende Autos ein Rennen in der Luft liefern. Austragungsort wird der abgelegene Ort Coober Pedy sein. Ein junges Unternehmen will damit nicht nur einen neuen Sport schaffen, sondern die Zukunft der Mobilität prägen.

Fliegende Autos, die sich ein Rennen über der kargen Landschaft des australischen Outbacks liefern – das erinnert an Szenen aus dem Science-Fiction-Film „Star Wars“. Und tatsächlich