Vielen Griechenland-Fans sind sie in bleibender Erinnerung: Die Tragflügelboote, mit denen man seit den 1970er Jahren vom Hafen Piräus aus reisen konnte. Jetzt geht ihre Ära zu Ende. Fahrten stellten die Passagiere manchmal auf eine harte Probe.

Ägina, Poros, Hydra und Spetses waren die Ziele, die die schnellen Schiffe ansteuerten. Mindestens ebenso wie die ausländischen Touristen schätzten die Einheimischen sie für Wochenendtrips zu den Inseln im Saronischen Golf, wo viele Athener Ferienhäuser besitzen. Jetzt werden die Iptamena Delfinia, die Fliegenden Delfine, wie die Boote genannt werden, ausgemustert. Die Reederei Hellenic Seaways wird die letzten drei Exemplare bis 2022 außer Dienst stellen. Ersetzt werden sie durch moderne Katamarane.

Die Zeit der Fliegenden Delfine begann in Griechenland in den 1970er Jahren. Damals orderte die Reederei Ceres des bekannten griechischen Schiffseigners George P. Livanos in der Sowjetunion mehrere Tragflügelboote des Typs Kometa. Die Schiffe waren mit einer Spitzengeschwindigkeit von 30 Knoten (56 Kilometer pro Stunde) damals eine Sensation. Unter einem flachen Rumpf befinden sich stelzenartig angebrachte Tragflügel. Durch die wird das Schiff bei schneller Fahrt angehoben. Der Rumpf erhebt sich aus dem Wasser, das Schiff gleitet auf den Tragflügeln und erreicht wegen der geringeren Verdrängung eine höhere Geschwindigkeit.

Unerbittlich durchgerüttelt

Die Boote verkürzten die Fahrzeit zwischen Piräus und den Inseln im Saronischen Golf auf die Hälfte. Längere Überfahrten wie die fast zweistündige Passage zur Insel Hydra stellen die Fahrgäste aber mitunter auf eine harte Probe. Die beiden Dieselmotoren mit ihren 2000 PS machen einen Höllenlärm und lassen das Schiff stark vibrieren. Die ursprünglich für den Passagierverkehr auf russischen Flüssen und Seen entwickelten Schiffe reagieren überdies sehr empfindlich auf Seegang, wie er im Saronischen Golf nicht selten ist. Dann werden die Passagiere in ihren schmalen Flugzeugsitzen unerbittlich durchgerüttelt. Bei höheren Wellen müssen die Fliegenden Delfine ihre Geschwindigkeit stark reduzieren oder ganz im Hafen bleiben.

Auch in der DDR eingesetzt

26 Boote des Typs Kometa betrieb die Reederei Ceres in den 1980er Jahren. Später zog sich Ceres aus dem Passagiergeschäft zurück. Heute betreibt die von Peter Livanos geführte Familienreederei eine der weltgrößten Öl- und Gastankerflotten. Die Tragflügelboote gingen zunächst an die Reederei Minoan Flying Dolphins über. Später fuhren sie unter der Marke Hellas Flying Dolphins, bis sie 2005 an den heutigen Betreiber Hellenic Seaways gingen. Die Reederei gehört seit 2018 zur Attika Group, Griechenlands größter Fährschiff-Holding. Mit den Besitzern wechselte der Anstrich der Boote: Anfangs waren sie gelb-blau gestrichen, später blau-weiß oder rot.

Rund 400 Kometa-Boote wurden von 1961 bis 1991 auf russischen und ukrainischen Werften gebaut. 84 gingen in den Export, darunter drei in die damalige DDR, wo sie zwischen Rostock und Warnemünde eingesetzt wurden. Später verkaufte die DDR diese Boote nach Griechenland. Heute sind die rund 40 Jahre alten Schiffe wegen ihres hohen Treibstoffverbrauchs unwirtschaftlich. Es gibt fast keine Ersatzteile mehr. Auch ökologisch sind die Boote, die schwarze Rauchfahnen hinter sich herziehen, längst nicht mehr zeitgemäß.

Schwarze Rauchfahnen

Die Attica Group mustert die Fliegenden Delfine deshalb jetzt aus. Die neuen Katamaran-Fähren, die sie ersetzen, werden in Norwegen gebaut. Rumpf und Aufbau bestehen aus Kohlenstofffaser-Verbundwerkstoffen. Die Schiffe sind mit 34 Knoten schneller als die Fliegenden Delfine, bieten den Passagieren mit bequemeren Sitzen, Klimaanlage und W-Lan mehr Komfort, sind barrierefrei und versprechen auch in rauer See eine ruhigere Fahrt.

Manche Nostalgiker werden die Fliegenden Delfine dennoch vermissen. Ihnen zum Trost: Einige der ursprünglich von Ceres betriebenen Boote haben im Laufe der Jahrzehnte ihren Weg zu kleineren griechischen Schifffahrtsgesellschaften gefunden, die sie noch im lokalen Inselverkehr einsetzen, so zwischen Korfu und der kleinen Insel Paxoi. Aber auch ihre Tage dürften gezählt sein.