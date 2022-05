Die Fantastischen Vier sind demnächst als Enten im „Micky Maus“-Magazin zu bestaunen. Dort treten Smudo, Michi Beck, Thomas D. und Andy Y. in einer eigenen Comic-Geschichte auf, die natürlich von einem musikalischen Abenteuer handelt. Diese wurde höchstpersönlich von Smudo und seiner Tochter Amy erdacht. „Amy, die Band und ich sind große Entenhausen-Fans und wir haben beim Entwickeln der Geschichte riesigen Spaß gehabt. Das ist zwar anders, als ein Liedtext zu schreiben, aber unsere Hits haben wir einfach mit in die Story eingebaut. Für uns ist das echt ein Ritterschlag, mit einer eigenen Story in Entenhausen mitspielen zu dürfen – so richtig mit Entenschnabel und allem, was dazugehört“, sagt der 54-Jährige. In der Story träumt Dagobert Duck davon, als Musikmanager seinen Reichtum zu vergrößern. Da er aber gar nichts von dem Business versteht und außerdem Gundel ihre verhexten Finger im Spiel hat, floppt der erste Auftritt der Band. Tick, Trick und Track übernehmen kurzerhand das Marketing. Das kann doch nur gut ausgehen.

Seit einiger Zeit haben immer wieder Prominente Auftritte in dem alle zwei Wochen erscheinenden Heft – natürlich meistens in einer Entenversion.

Das „Micky Maus Magazin“ Ausgabe 11/22 (3,99 Euro) erscheint ab dem 13. Mai.