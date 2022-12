Viele Menschen verbinden die anstehenden Feiertage mit einem guten Gefühl. Doch auch Weihnachtsmuffel haben gute Argumente: Typische Bräuche sind oft wenig gesund.

Der schön geschmückte Weihnachtsbaum, die leckere Gans auf dem Teller, viele süße Plätzchen ... All diese schönen Sachen haben auch ihre dunkle Kehrseite. Ohne die Festtage mies machen zu wollen, hier eine kleine Auswahl:

Vorweihnachtsstress: Alle Jahre wieder warnen Mediziner vor einem erhöhten Herzinfarktrisiko im Zuge der Weihnachtstage. Ein Grund dafür sind Stresshormone, die beim Familienstreit unterm Christbaum, aber auch bei großer Freude vermehrt ausgeschüttet werden. Zudem sorgen unter anderem wenig Bewegung in dieser Zeit sowie das üppige Essen in Kombination mit Alkoholkonsum und Leckereien für Probleme im Körper. So stellte eine, 2018 im „British Medical Journal“ veröffentlichte Studie schwedischer Forscher einen Zusammenhang zwischen den Tagen um Weihnachten und einem erhöhten Infarktrisiko fest.

Ungesundes Essen: Glühwein, Entenbraten, Spekulatius: Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen sozusagen ein Fest der Pfunde. Die Deutschen sind zehn Tage nach Weihnachten am dicksten, fanden schon 2016 Forscher der amerikanischen Cornell Universität heraus.

Typische Weihnachts- und Silvestergerichte können zudem auch aus anderen Gründen ungesund sein. Wissenschaftlern des Robert-Koch-Instituts zufolge gibt es einen Zusammenhang zwischen ansteckenden Durchfallerkrankungen und Fleischfondue sowie Raclette. Der Grund: Rohes Fleisch wird dabei oft mit bloßen Fingern angefasst. Dadurch steigt die Gefahr, dass Keime auf die Hände oder andere Lebensmittel gelangen und so zu Infektionen führen.

Zu viel Geschenke: Was schenke ich? Und wie viel, wenn der Wunschzettel endlos ist? Vor Weihnachten kennen insbesondere Eltern diese Fragen. Der Entwicklungsforscher Gerald Hüther plädiert dafür, Kindern Zeit und gemeinsame Erfahrungen anstelle von materiellen Dingen zu schenken (auch eine Möglichkeit für Erwachsene).

Mehr Beziehungsstress: Weihnachten soll das Fest der Liebe und Harmonie sein. Eigentlich. Gleichzeitig sind diese Tage aber auch eine Achterbahnfahrt der Emotionen. „Wir wissen, dass es bei jeder sechsten Familie zumindest eine angespannte Stimmung gibt – und bei fünf Prozent gibt es einen handfesten Krach“, sagt Psychotherapeut Wolfgang Krüger mit Blick auf die Weihnachtsfeiertage. Ein Drittel aller Trennungen im Jahr passierten statistisch gesehen nach Weihnachten.

Dies hänge zum einen mit den intensiven Vorbereitungen zusammen. „Man ist schon relativ erschöpft, bevor überhaupt das Fest begonnen hat“, sagt Krüger. Hinzu kämen (zu) hohe Erwartungen – an andere und an sich selbst.

Gänse aus Qualzucht: Viele Menschen verbinden das Festmahl mit einer knusprigen Weihnachtsgans. Doch oft haben diese Gänse der Umweltorganisation BUND zufolge in ihrem Leben nie eine Wiese gesehen. Vielmehr lebten sie eingesperrt und würden innerhalb einer schnellen Mast von rund zwei bis vier Monaten zur Schlachtreife gebracht.

Belastete Weihnachtsbäume: Er ist meist mit bunten Kugeln, kleinen Figuren oder funkelnden Sternen geschmückt: der Tannenbaum, der häufig eine Fichte ist. Doch viele der verkauften Bäume stammen laut BUND aus Intensiv-Plantagen. Dort werde stark gespritzt und gedüngt – zum Schaden von Tieren, Pflanzen, Gewässern und Böden.

Es sei auch nicht auszuschließen, „dass Pestizide in der warmen Innenluft ausdünsten und über den Atemweg aufgenommen werden“, heißt es von der Organisation.