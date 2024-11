Hamburger sind glücklich, Sachsen-Anhaltiner dankbar und Rheinland-Pfälzer realistisch: Zu diesen Erkenntnissen kommt der vor kurzem veröffentlichte Glücksatlas.

Sind die Deutschen zufrieden? Intuitiv würde die Antwort darauf bei all den Hiobsbotschaften der vergangenen Monate wohl „Nein“ lauten. Aber der Glücksatlas der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL), der jedes Jahr die Zufriedenheit der Deutschen abfragt, kommt zu einem anderen Ergebnis: Die Menschen in Deutschland sind sogar wieder fast genauso zufrieden wie vor der Corona-Zeit. Wie kann das sein? Es liege an der Überwindung von Corona, gesunkener Inflation und Lohnerhöhungen, sagt Bernd Raffelhüschen, der die Studie wissenschaftlich leitet.

Der Wissenschaftler konnte nach den repräsentativen Befragungen von über 12.000 Personen ein neues, glücklichstes Bundesland krönen: Das vormals zufriedenste nördlichste Bundesland Schleswig-Holstein wurde von Hamburg vom Thron gestoßen. Der größte Gewinner ist Rheinland-Pfalz, das in der Glücks-Rangfolge von Platz zwölf auf Platz fünf springen konnte. Schlusslichter bilden wie gehabt das Saarland, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Auffällig: Der Osten und Westen gehen wieder auseinander. Vor Corona hätten sie sich fast angeglichen, so Raffenhüschen.

Neue Probleme nach Corona

Neu ist in diesem Jahr auch die Messung der objektiven Lebensqualität. Dadurch kann man das Verhältnis zwischen Realität und Gefühl erfassen – schließlich ist Glück persönliche Einschätzung. Die Ergebnisse sind für Überraschungen gut. Der Glücks-Spitzenreiter Hamburg liegt in der Lebensqualität nämlich nur auf Platz 10. Auch die Sachsen-Anhaltiner haben offensichtlich sonnige Gemüter, denn in der Lebensqualität sind sie auf dem letzten Rang, sehen sich aber als siebt-glücklichste Bewohner Deutschlands. Und die Rheinland-Pfälzer? Die haben ein realistisches Bild von sich und der Welt: Sie liegen sowohl bei der objektiven Lebensqualität als auch bei der empfundenen Zufriedenheit auf Platz fünf.

Auch Probleme hat der Glücksatlas identifiziert. Die familiäre Zufriedenheit macht beim allgemeinen Aufwärtstrend nicht mit. Dafür macht der Forschungsleiter die Corona-Krise verantwortlich: Trotz Lockdown für alle hätten vor allem Frauen und Kinder darunter gelitten. Auch Preiserhöhungen machten sich vor allem bei Familien bemerkbar. Probleme seien außerdem mehr psychische Erkrankungen und abnehmende Geselligkeit. Alleinlebende fühlten sich isoliert, es komme zu weniger geselligen treffen und die Anzahl enger Freunde habe sich verringert. Immerhin: Die schlechte Konjunkturlage scheint bei der Bevölkerungsmehrheit noch unbemerkt zu sein.

Bei all den verblüffenden Ergebnissen bleibt die Frage nach dem Warum. Warum sind die Mecklenburg-Vorpommer trotz objektiv besserer Lebensqualität so viel unglücklicher als die Sachsen-Anhaltiner? Das sei schwer zu sagen, so Raffelhüschen. Glück könne man über die vier G definieren: Gesundheit, Gemeinschaft, Geld und genetische Disposition. Vielleicht hätten die Mecklenburger bei Letzterem einfach Pech gehabt.