Kea-Papagei Bruce fehlt der obere Teil seines Schnabels. Eine massive Beeinträchtigung, doch der Vogel lässt sich nicht unterkriegen.

Neuseeland ist ein Land, das seine Vögel liebt. Jedes Jahr wählen Tausende von Menschen den „Vogel des Jahres“. Frühere Sieger lesen sich wie die Besetzungsliste eines schrägen Tierfilms: die Kerer-Taube, die gerne vergorene Beeren frisst und anschließend betrunken aus Bäumen fällt; der Gelbaugenpinguin, seltenster Pinguin der Welt und sozialer Totalausfall, der mit Artgenossen ausschließlich per Schrei kommuniziert; der Kakapo, ein flugunfähiger Eulenpapagei, der aussieht, als hätte die Evolution einen schlechten Tag gehabt. Und dann ist da noch der Kea – ein frecher Bergpapagei, der Verkehrshütchen verrückt, Brieftaschen klaut und Schafe attackiert. Milde ausgedrückt: Neuseelands Vögel sind Charaktere. Und Kea Bruce ist vielleicht der größte von allen.

Im Jahr 2013 wurde Bruce in den Bergen der Südinsel Neuseelands aufgefunden, dem angestammten Lebensraum des Kea. Er war so klein, dass man ihn für ein Weibchen hielt und Kati nannte, bis ein Gentest das Gegenteil bewies. Viel rätselhafter war jedoch ein anderes Detail: Bruce fehlte der gesamte Oberschnabel. Wie das passierte, ist bis heute ungeklärt. Was klar war: Allein in der Wildnis hätte er kaum überlebt. Der Schnabel eines Papageis ist, wie Forschende es beschreiben, so etwas wie ein drittes Gliedmaß – unverzichtbar zum Graben, Klettern, Greifen und Aufhebeln. Bruce wurde ins Willowbank Wildlife Reserve bei Christchurch gebracht, wo man ihm bessere Überlebenschancen einräumte. Was dann folgte, war unglaublich.

Das Stechen erfunden

Er wurde zum König des Zirkus. Ja, richtig gelesen: Zirkus. So heißt eine Gruppe von Kea im Englischen – und selten passte ein Kollektivnomen besser. Bruces Zirkus besteht aus zwölf Kea im Willowbank Wildlife Reserve, und Bruce ist ihr unumstrittener Chef.

Eine Studie der Universität Canterbury (UC) in Zusammenarbeit mit dem Institut de Neurociències der Universitat Autònoma de Barcelona (INc-UAB), veröffentlicht in der Fachzeitschrift „Current Biology“, hat Bruces Sozialleben unter die Lupe genommen. Das Team um Postdoktorand Alex Grabham und Professorin Ximena Nelson zeichnete Kämpfe auf, beobachtete Interaktionen an Futterstationen, wertete Begegnungen zur Gefiederpflege aus und sammelte Kotproben zur Messung des Stresshormons Corticosteron.

Das Ergebnis überraschte selbst die Forschenden: „Alles, was wir über Tierkämpfe wissen, besagt, dass der größere, besser bewaffnete Konkurrent siegen sollte“, so Grabham. Und doch blieb Bruce, der einzige behinderte Vogel in der Gruppe, in all seinen Dominanzauseinandersetzungen ungeschlagen: „Bruce war das Alpha-Männchen.“

Andere Kea kämpfen, indem sie von oben auf den Nacken des Gegners beißen – eine Technik, die Bruces fehlender Oberschnabel schlicht unmöglich macht. Also erfand Bruce das Stechen. Mit dem scharfen freiliegenden Unterschnabel schießt er seinen Kopf nach vorne, streckt den Hals. Oder er startet einen Lauf und springt auf seinen Gegner zu – mit solcher Wucht, dass er selbst dabei beinahe aus dem Gleichgewicht gerät. Studienleiterin Nelson erklärt in „The Conversation“, warum das so effektiv ist: Die intakten Oberschnäbel der anderen Vögel biegen sich über den Unterschnabel, dies mache „diese speerartige Waffe für sie unbrauchbar“.

Stets Vorrang beim Futter

Die Zahlen sprechen für sich: Bruces Stechattacken verdrängten Gegner in 73 Prozent der Fälle – deutlich mehr als seine Tritte, die es auf 48 Prozent bringen. Und er greift mit seinem Schnabel mehr als fünfmal so häufig an wie seine Artgenossen. Bruces Erfolg ist laut den Forschenden der erste bekannte Fall eines behinderten Tieres jeglicher Art, das ohne Verbündete, allein durch Verhaltensinnovation, den Alpha-Status erreicht und gehalten hat. „Bruce hat nicht nur einen Weg gefunden, seinen fehlenden Schnabel zu kompensieren; er hat einen völlig neuartigen Kampfstil entwickelt und ihn zu seinem Vorteil genutzt“, so Grabham. Bruce beispielsweise nutzt bereits seit 2021 sorgfältig ausgewählte Steine als Werkzeuge zur Gefiederpflege, eine bei Kea in der Natur unbekannte Verhaltensweise.

Die Vorteile des Throns lässt sich Bruce nicht entgehen. Bei den Futterstationen hat er stets Vorrang. „Bruce ist ein eindrucksvolles Beispiel für ein behindertes Tier, das nicht nur überlebt, sondern gedeiht“, sagt Grabham.

Wäre Bruce mit einer Prothese glücklicher? Der ebenfalls an der Studie beteiligte Psychologe Alex Taylor von INc-UAB meint: Nicht unbedingt. Vielmehr scheine „Bruces Behinderung die treibende Kraft dafür zu sein, dass er die oberste Sprosse der Kea-Gesellschaft erklommen hat“.