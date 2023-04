Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kojoten attackieren Jogger in Vancouvers beliebten Stanley Park. Bereits 15 Angriffe hat es seit Anfang Dezember gegeben. Experten rätseln, warum das so ist, denn lange Jahre gab es nie Probleme mit den Tieren.

Azi Ramezani liebt den Stanley Park in Vancouver. Seit einem Jahrzehnt kommt sie zum Joggen in den 400 Hektar großen Park direkt an der Pazifikküste. Sie läuft auf den befestigten Straßen