Angie Yen bemerkt zehn Tage nach einer Mandeloperation, dass ihr Englisch eine irischen Akzent hat– und das, obwohl die Australierin noch nie in Irland war. Ihre Verzweiflung teilt sie derzeit auf Tiktok. Doch so einzigartig ist ihr Fall gar nicht.

Australier, Neuseeländer, Amerikaner, Engländer, Schotten und Iren mögen theoretisch die gleiche Sprache sprechen, doch ihr jeweiliger Akzent gibt dem Englischen eine ganz eigene Note. Während die Australier gerne mal einzelne Silben verschlucken, zieht der Ire sie wie Kaugummi in die Länge. Die Australierin Angie Yen aus Brisbane hatte bisher keinerlei Verbindung nach Irland. Doch zehn Tage nach einer Mandeloperation wachte die 27-Jährige plötzlich mit irischem Akzent auf. Das fiel der jungen Frau morgens auf.

Später schüttete sie ihren Followern auf der Videoplattform Tiktok ihr Herz aus – in irischem Akzent natürlich. Sie habe nichts anderes gemacht als sonst am Morgen, berichtete sie in dem kurzen Clip. Nach dem Frühstück sei sie unter die Dusche gegangen und habe dort angefangen zu singen. Dabei hörte sie sich selbst mit einem irischen Akzent. „Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein“, sagte sie. Ihr Video betitelte sie mit den Worten: „Ich bin mit einem irischen Akzent aufgewacht. #Schickt Hilfe!“

Wie ein seltsamer Traum

Noch am gleichen Tag hatte Yen ein Bewerbungsgespräch und unterhielt sich auch dabei mit ihrem potenziellen neuen Arbeitgeber in irischem Akzent. Das habe sich wie ein „seltsamer Traum“ angefühlt, sagte sie später in einem Interview mit dem australischen Sender ABC. Sie habe sich beinahe so gefühlt, als wäre es nicht ihr eigener Körper. Auf Nachfrage der Journalisten versicherte die junge Frau, dass sie den Akzent nicht mit Absicht nachmache und dass sie ihren australischen Akzent unbedingt zurückhaben wolle.

Weltweit etwa 150 Fälle

Die Verzweiflung von Angie Yen rief inzwischen auch einen prominenten Wissenschaftsjournalisten in Australien auf den Plan, der unter dem Namen Dr. Karl auftritt. „Wenn man aufwacht und plötzlich mit einem ausländischen Akzent spricht, das kann ziemlich belastend sein“, sagte Karl Kruszelnicki in einer an Yen gerichteten Nachricht. Schließlich definiere Sprache ja auch, wer man sei. Laut Kruszelnicki gibt es weltweit etwa 150 dokumentierte Fälle des sogenannten Foreign-Accent-Syndroms. Meist trete das in Zusammenhang mit Kopfverletzungen, einem Schlaganfall, einer Operation oder Diabetes auf. Die gute Nachricht sei: Es lasse sich korrigieren. Yen solle eine Sprachtherapie machen und sich beispielsweise bei einer Schauspielschule anmelden.

Verlust der Zugehörigkeit

Angie Yen sagte, dass sie selbst gerade eine Art Trauerprozess um ihren verlorenen Akzent durchmache. „Die meisten Leute denken, es ist lustig und sie würden gerne so aufwachen“, sagte sie. „Aber ich bin hier aufgewachsen und zur Schule gegangen und jetzt fühle ich mich so, als würde ich nicht mehr dazugehören.“ Sie habe zudem Bedenken, dass nicht nur das Syndrom dahinterstecke, sondern irgendetwas Schlimmeres. Deswegen sei sie derzeit auch in ärztlicher Behandlung.

Yens Fall ist selten, aber nicht einzigartig. 2014 machte die Geschichte eines Australiers die Runde, der nach einem Koma aufwachte und nur noch Chinesisch sprach. Ben McMahon hatte bei einem Autounfall schwerste Verletzungen erlitten. Der junge Australier hatte die Sprache zuvor bereits in der Schule gelernt, doch bis zum Unfall beherrschte er gerade mal die Grundlagen. Nach etwa drei Tagen begann McMahon zur Freude seiner Familie aber dann doch wieder, Englisch zu sprechen. Trotzdem blieb auch das Chinesische erhalten.

Bereits 2013 hatte der australische Sender ABC über eine andere australische Frau berichtet, die nach einem Autounfall plötzlich mit französischem Akzent sprach. Und 2010 wurde der Fall eines jungen kroatischen Mädchens bekannt, das sich nach einem Koma perfekt in Deutsch ausdrücken konnte, obwohl sie die Sprache zuvor kaum beherrscht hatte.