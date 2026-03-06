Sarah Engels tritt beim Eurovision Song Contest 2026 an. Die 33-Jährige setzte sich beim deutschen Vorentscheid durch. In den Charts landet sie nun recht weit hinten. Doch bedeutet das überhaupt was?

Baden-Baden (dpa) - Deutschlands diesjährige Eurovision-Song-Contest-Hoffnung Sarah Engels ist mit ihrem Beitrag «Fire» auf Platz 75 der deutschen Single-Charts eingestiegen. «Zum Vergleich: Die beiden letztjährigen Kandidaten Abor & Tynna ("Baller") debütierten nach dem nationalen Vorentscheid an 13. Stelle», teilten die Chartsermittler von GfK Entertainment in Baden-Baden mit, «während der 2024er-Teilnehmer Isaak ("Always on the Run") erst nach dem Finale des Eurovision Song Contests im Mai in die Charts einstieg, und zwar auf Position 22».

Im Jahr 2023 waren die Rocker von Lord Of The Lost mit ihrem Lied «Blood & Glitter» im Januar von null auf die Eins in den Single-Charts geschossen. Sie fielen aber recht rasch wieder heraus und landeten nach dem Vorentscheid-Sieg im März auf Platz 17.

Platz eins in Deutschland kann beim ESC letzter Platz bedeuten

Später im Mai - nach dem internationalen ESC-Finale - landeten sie noch einmal ziemlich weit oben, auf Platz zwei. Beim ESC in Liverpool waren sie jedoch im internationalen Finale Letzte geworden (Platz 26).

In den vergangenen Jahren lief es für deutsche Künstler immer wieder miserabel beim Eurovision Song Contest – oft landeten sie auf letzten oder vorletzten Plätzen. Nur Michael Schulte erreichte 2018 mit Platz vier ein Top-Ergebnis.

Immer wieder wird in Deutschland herumprobiert, wie man den europäischen Geschmack treffen könnte. Die Organisation des deutschen Beitrags wanderte zuletzt innerhalb der ARD vom NDR zum SWR.

Ob die feurige tanzbare Pop-Nummer «Fire» der erfahrenen Bühnen-Künstlerin und «Deutschland sucht den Superstar»-Veteranin Sarah Engels (33) in der Nacht zum 17. Mai in Wien beim ESC-Finale zündet, ist unklar - oder: «bleibt abzuwarten», wie es ein dröger Kommentator formulieren würde.