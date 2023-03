Die Autorin und Royal-Kritikerin Jacinta Nandi kann Vorfreude auf den Deutschland-Besuch des britischen Königs Charles III. nicht nachvollziehen. „Es nervt mich so sehr, wie die Deutschen die königliche Familie lieben“, sagte die 42-jährige Britin. „Ich glaube, die Liebe für das Königshaus würde aufhören, wenn Ihr dafür bezahlen müsstet. Ihr habt den Spaß an der Monarchie ohne die Kosten.“

Nandi lebt seit mehr als 20 Jahren in Berlin, regt sich aber leidenschaftlich über die Monarchie in ihrer alten Heimat auf. Gegen Charles, der mit seiner Frau Camilla am Mittwoch in Deutschland erwartet wird, habe sie persönlich nichts, sagte sie. „Ich finde nur, dass das System doof ist. Es versteckt Armut und Unterdrückung. Gleichzeitig ist das System sehr unmenschlich gegenüber den Familienmitgliedern.“ Charles habe sein ganzes Leben lang nie für sich selbst entschieden.

Nandi plädiert dafür, die Monarchie abzuschaffen. Die sei einfach zu teuer, sagte sie. Allerdings glaubt die Autorin nicht, dass sie die Mehrheitsmeinung in Großbritannien vertritt. Und auch sie selbst gestand einen Moment des Zweifels, wenn auch ungern, wie sie sagte: „Als die Queen am Anfang von Corona ihre Rede gehalten hat, da habe ich geheult. Sie hat mir Mut gemacht.“