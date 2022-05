Die Redensart „Es gibt nichts, was es nicht gibt“ lässt sich universell verwenden. Immer, wenn einem gar nichts mehr einfällt, wenn man sprachlos im Wortsinn ist, kann man sie schnell mal raushauen. Das bedeutet dann freilich das genaue Gegenteil: Es ist immer wieder erstaunlich, was es alles gibt und was alles möglich ist.

Das Erstaunliche am „Tag des Nacktgärtnerns“ zum Beispiel ist wahlweise, dass es ihn überhaupt gibt. Oder, dass es ihn schon seit 2005 gibt, ohne dass man je Notiz davon genommen hätte. „Wer mitmacht, ist Teil einer globalen Aktion, die für Toleranz, Naturerhalt und nicht-sexuelle Nacktheit antritt“, erklärt der Verein „GetNakedGermany“. Das kann man sehr frei(zügig) mit „Mach dich nackig, Deutschland“ übersetzen.

Kein Astralleib nötig

Aber lassen wir die billigen Kalauer. So ganz überzeugend ist es allerdings nicht, wie der Verein den Gedenktag begründet: „Dann schneiden Menschen überall auf der Welt Rosenbüsche, säen Rasen oder pflanzen Blumen – ohne Gefahr, dass irgendein Kleidungsstück Grasflecken oder Matschspritzer abbekommen könnte.“ Mal abgesehen davon, dass es beim Rosenschneiden durchaus eine gute Idee sein kann, sich mit Textilien zu schützen – für alles andere wurde bereits vor etlichen Jahren die Waschmaschine erfunden.

Lassen wir also den Vorsitzenden Sönke Reise zu Wort kommen: „Wir wollen gemeinsam das Nacktsein enttabuisieren: Man muss keinen Astralleib haben, um sich ausziehen zu dürfen, so wie es uns die Werbung weismachen will. Niemand sollte sich seines Körpers schämen, auch dann nicht, wenn er bei der Gartenarbeit schmutzig wird.“

Dreck und Schmutz

Offenbar sind die Frauen und Männer bei „GetNakedGermany“ nicht wirklich begeisterte Hobbygärtner. Es fällt auf, dass sie mit Gartenarbeit auffallend oft Dreck und Schmutz verbinden. Überhaupt brauchen Blumen und Gemüse ständige Pflege und nicht nur an einem Tag.

Zum Glück gibt es ja Alternativen: Nacktbaden etwa. Oder Nacktwandern. Sogar Nacktradfahren. Und wer zu Hause die Hüllen fallen lassen will: bitteschön, jederzeit.