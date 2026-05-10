Nach dem Hantavirus-Ausbruch sind vier deutsche Passagiere der «Hondius» in den Niederlanden gelandet. Sie werden in Spezialtransporten nach Frankfurt gebracht und müssen danach in Quarantäne.

Eindhoven (dpa) - Vier deutsche Passagiere des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs sind mit einem Evakuierungsflug in den Niederlanden angekommen. Das von der Kanaren-Insel Teneriffa kommende Flugzeug mit insgesamt 26 Passagieren und Crewmitgliedern der «Hondius» landete am Abend in Eindhoven. Neben Niederländern und Deutschen befanden sich auch Belgier und Griechen an Bord, alle ohne Symptome, wie das spanische Gesundheitsministerium vor dem Abflug mitteilte.

Spaniens Gesundheitsministerin García und Innenminister Grande-Marlaska sind im Krisenmanagement gefragt. Foto: Gabriel Luengas/dpa

Am Flughafen warteten Spezialisten auf die Evakuierten, darunter Mitarbeiter des Roten Kreuzes sowie der Stadt Eindhoven. Wie die niederländischen Gesundheitsbehörden mitteilten, werden die Passagiere medizinisch untersucht. Die niederländischen Passagiere werden anschließend nach Hause gebracht, wo sie sich sechs Wochen lang in häusliche Quarantäne begeben müssen.

Deutsche Passagiere werden nach Frankfurt gebracht

Vier deutsche Passagiere sollen nach ihrer Ankunft am Flughafen im niederländischen Eindhoven nach Frankfurt gebracht werden. Foto: Arturo Rodriguez/dpa

Die Deutschen sollen zunächst nach Frankfurt gebracht werden. Für den Transport wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Essen und der Feuerwehr Frankfurt angefordert, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Sie sollen die vier Passagiere am militärischen Teil des Flughafens Eindhoven abholen. Noch in der Nacht geht es in einem sogenannten Sonderisoliertransport nach Frankfurt und anschließend zur Quarantäne in die jeweiligen Bundesländer. Über die Maßnahmen entscheiden die zuständigen Gesundheitsämter.

Die Maschine hob in Richtung Eindhoven ab. Foto: Arturo Rodriguez/dpa

Am Flughafen Eindhoven nimmt medizinisches Personal die Passagiere des Kreuzfahrtschiffs in Empfang. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Als erste wurden die 14 Spanier am Hafen von Granadilla im Süden der Kanaren-Insel Teneriffa in kleinen Gruppen mit Booten an Land gebracht. Foto: Manu Fernandez/dpa

Einer der deutschen Passagiere des vom Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs «Hondius» soll in die Berliner Charité gebracht werden. Nach Angaben der zuständigen Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit zeigt die Person bisher keine Symptome und kommt «aus der Region Berlin-Brandenburg».

Mit kleinen Booten werden die Passagiere an Land gebracht. Für die Reisenden aus Deutschland geht es dann mit dem Flugzeug ins niederländische Eindhoven. Foto: AP/dpa

Eine symptomfreie deutsche Kontaktperson vom Kreuzfahrtschiff «Hondius» soll in Baden-Württemberg in häusliche Quarantäne gehen. Das teilte das Sozial- und Gesundheitsministerium in Stuttgart am Abend mit.

Mehrere Evakuierungsflüge

Die Gesundheitsministerin Mónica García nannte Details zum Transport der Passagiere. Foto: Álex Rosa/dpa

Zuvor waren im Rahmen der Evakuierungsaktion auf der spanischen Urlaubsinsel drei Flugzeuge jeweils mit Spaniern, Franzosen und Kanadiern gestartet. Weitere Maschinen aus Großbritannien, Irland, der Türkei und den USA sollten bis zum Abend folgen. Am Montag sollen eine weitere Maschine aus den Niederlanden sowie ein Flugzeug aus Australien zum Einsatz kommen.

Die Gesundheitsministerin Monica Garcia nannte Details zum Transport der Passagiere. Foto: Álex Rosa/dpa

Die «Hondius» war am frühen Sonntagvormittag in den Hafen von Granadilla auf Teneriffa eingefahren. Auf dem Kreuzfahrtschiff waren zuletzt insgesamt 140 bis 150 Reisegäste, Besatzungsmitglieder und begleitende Experten aus 23 Ländern. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums war darunter eine mittlere einstellige Zahl von deutschen Staatsangehörigen. Nach Angaben des Schiffsbetreibers Oceanwide waren insgesamt sechs Deutsche an Bord.

Die evakuierten Menschen trugen Schutzanzüge und Masken. Foto: Manu Fernandez/dpa

Auf Teneriffa bereiten sich die Einsatzkräfte auf die Ankunft der »Hondius« vor. Foto: Manu Fernandez/dpa

Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch: Ein Mitglied der Guardia Civil, das einen weißen Schutzanzug und Maske trägt, steht auf dem Hafengelände. Foto: AP/dpa

Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch: Ein Mitglied der Guardia Civil, das einen weißen Schutzanzug und Maske trägt, steht auf dem Hafengelände. Foto: AP/dpa

Die Passagiere der »Hondius« sollen von Teneriffa aus sofort in ihre Heimatländer geflogen werden. (Archivbild) Foto: AP/dpa

Beamte der spanischen Guardia Civil stehen Wache in dem Bereich, in dem die Passagiere des Kreuzfahrtschiffs MV Hondius im Hafen von Granadilla auf Teneriffa erwartet werden. Foto: Manu Fernandez/dpa

Im Hafen von Granadilla sollen Passagiere und ein Teil der Besatzung das Schiff verlassen können. Foto: AP/dpa

Die Passagiere der »Hondius« sollen von Teneriffa aus sofort in ihre Heimatländer geflogen werden. (Archivbild) Foto: AP/dpa

Die »Hondius« hatte ihre Fahrt durch den Südatlantik am 1. April in Ushuaia im Süden Argentiniens begonnen. (Archivbild) Foto: Arilson Almeida/dpa

Eine Person mit Maske steht an Bord des Kreuzfahrtschiffes »Hondius« nach der Ankunft im Hafen von Granadilla. Foto: Manu Fernandez/dpa

Die »Hondius« hatte ihre Fahrt durch den Südatlantik am 1. April in Ushuaia im Süden Argentiniens begonnen. (Archivbild) Foto: Arilson Almeida/dpa

Die »Hondius« hatte ihre Fahrt durch den Südatlantik am 1. April in Ushuaia im Süden Argentiniens begonnen. (Archivbild) Foto: Arilson Almeida/dpa

Eine Person mit Maske steht an Bord des Kreuzfahrtschiffes »Hondius« nach der Ankunft im Hafen von Granadilla. Foto: Manu Fernandez/dpa

Die »Hondius« hatte ihre Fahrt durch den Südatlantik am 1. April in Ushuaia im Süden Argentiniens begonnen. (Archivbild) Foto: Arilson Almeida/dpa

Die Passagiere der »Hondius« sollen von Teneriffa aus sofort in ihre Heimatländer geflogen werden. (Archivbild) Foto: AP/dpa

Die Passagiere der »Hondius« sollen von Teneriffa aus sofort in ihre Heimatländer geflogen werden. (Archivbild) Foto: AP/dpa

Eine Person mit Maske steht an Bord des Kreuzfahrtschiffes »Hondius« nach der Ankunft im Hafen von Granadilla. Foto: Manu Fernandez/dpa

Die Polizeieinheit Guardia Civil begleitete das Schiff bei der Hafeneinfahrt. Foto: Manu Fernandez/dpa

Laut den jüngsten Angaben der WHO gibt es sechs bestätigte Hantavirus-Fälle und zwei Verdachtsfälle. Drei dieser acht Personen sind gestorben. Bei ihnen handelt es sich um ein älteres Ehepaar aus den Niederlanden und eine Frau aus Deutschland. Die WHO vermutet, dass die Infektionskette von dem niederländischen Ehepaar ausging, das sich vor der Einschiffung in Argentinien noch an Land angesteckt haben könnte.

«Hondius» fährt weiter nach Rotterdam

Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch: Ein Mitglied der Guardia Civil, das einen weißen Schutzanzug und Maske trägt, steht auf dem Hafengelände. Foto: AP/dpa

Sobald die Menschen von Bord sind, soll die «Hondius» ihre Fahrt mit einem Teil der Crew sofort fortsetzen und Richtung Niederlande steuern, unter deren Flagge sie fährt. Erst nach der Ankunft im Hafen Rotterdam soll der Leichnam der an Bord gestorbenen Deutschen vom Schiff gebracht werden. Auch die Desinfektion des Schiffes wird in den Niederlanden vorgenommen. Bis nach Rotterdam ist die «Hondius» rund fünf Tage unterwegs. Wann sie dort ankommen soll, ist noch nicht bekannt.