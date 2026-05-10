Vier deutsche Passagiere der «Hondius» werden nach dem Hantavirus-Ausbruch per Sondertransport nach Frankfurt gebracht. Dort folgt die Weiterreise in die Quarantäne.

Eindhoven (dpa) - Die vier in die Niederlande ausgeflogenen deutschen Passagiere des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs sind auf dem Weg nach Frankfurt. Mehrere Rettungswagen brachen am späten Abend vom militärischen Teil des Flughafen Eindhoven aus Richtung Deutschland auf. Für den Transport wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Essen und der Feuerwehr Frankfurt angefordert, ein weiterer Rettungswagen kam aus Dortmund.

Spaniens Gesundheitsministerin García und Innenminister Grande-Marlaska sind im Krisenmanagement gefragt. Foto: Gabriel Luengas/dpa

Der sogenannte Sonderisoliertransport bringt die Passagiere nach Frankfurt. Von dort werden sie anschließend zur Quarantäne in die jeweiligen Bundesländer gebracht. Über die Maßnahmen entscheiden die zuständigen Gesundheitsämter.

Mit einem von der Kanaren-Insel Teneriffa kommenden Flugzeug waren insgesamt 26 Passagiere und Crewmitglieder der «Hondius» eineinhalb Stunden zuvor in Eindhoven gelandet. Neben den vier Deutschen sowie Niederländern befanden sich auch Belgier und Griechen an Bord, alle ohne Symptome, wie das spanische Gesundheitsministerium vor dem Abflug mitteilte.

Gesundheitscheck für Evakuierte nach Landung

Vier deutsche Passagiere sollen nach ihrer Ankunft am Flughafen im niederländischen Eindhoven nach Frankfurt gebracht werden. Foto: Arturo Rodriguez/dpa

Am Flughafen in Eindhoven warteten Spezialisten auf die Evakuierten, um sie medizinisch zu untersuchen. Die niederländischen Passagiere wurden anschließend nach Hause gebracht, wo sie sich sechs Wochen lang in häusliche Quarantäne begeben müssen.

Am Flughafen in Eindhoven warteten bereits Rettungswagen auf die deutschen Passagiere. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Die Maschine hob in Richtung Eindhoven ab. Foto: Arturo Rodriguez/dpa

Einer der deutschen Passagiere soll später in die Berliner Charité gebracht werden. Nach Angaben der zuständigen Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit zeigt die Person bisher keine Symptome und kommt «aus der Region Berlin-Brandenburg». Eine symptomfreie deutsche Kontaktperson von der «Hondius» soll in Baden-Württemberg in häusliche Quarantäne gehen. Das teilte das Sozial- und Gesundheitsministerium in Stuttgart am Abend mit.

Mehrere Evakuierungsflüge

Am Flughafen Eindhoven nimmt medizinisches Personal die Passagiere des Kreuzfahrtschiffs in Empfang. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Noch vor dem Abflug der Maschine nach Eindhoven waren im Rahmen der Evakuierungsaktion auf der spanischen Urlaubsinsel drei Flugzeuge jeweils mit Spaniern, Franzosen und Kanadiern gestartet. Weitere Maschinen aus Großbritannien, Irland, der Türkei und den USA folgten. Am Montag sollen eine weitere Maschine aus den Niederlanden sowie ein Flugzeug aus Australien zum Einsatz kommen.

Als erste wurden die 14 Spanier am Hafen von Granadilla im Süden der Kanaren-Insel Teneriffa in kleinen Gruppen mit Booten an Land gebracht. Foto: Manu Fernandez/dpa

Die «Hondius» war am frühen Sonntagvormittag in den Hafen von Granadilla auf Teneriffa eingefahren. Auf dem Kreuzfahrtschiff waren zuletzt insgesamt 140 bis 150 Reisegäste, Besatzungsmitglieder und begleitende Experten aus 23 Ländern. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums war darunter eine mittlere einstellige Zahl von deutschen Staatsangehörigen. Nach Angaben des Schiffsbetreibers Oceanwide waren insgesamt sechs Deutsche an Bord.

Laut den jüngsten Angaben der WHO gibt es sechs bestätigte Hantavirus-Fälle und zwei Verdachtsfälle. Drei dieser acht Personen sind gestorben. Bei ihnen handelt es sich um ein älteres Ehepaar aus den Niederlanden und eine Frau aus Deutschland. Die WHO vermutet, dass die Infektionskette von dem niederländischen Ehepaar ausging, das sich vor der Einschiffung in Argentinien noch an Land angesteckt haben könnte.

«Hondius» fährt weiter nach Rotterdam

Mit kleinen Booten werden die Passagiere an Land gebracht. Für die Reisenden aus Deutschland geht es dann mit dem Flugzeug ins niederländische Eindhoven. Foto: AP/dpa

Sobald die Menschen von Bord sind, soll die «Hondius» ihre Fahrt mit einem Teil der Crew sofort fortsetzen und Richtung Niederlande steuern, unter deren Flagge sie fährt. Erst nach der Ankunft im Hafen Rotterdam soll der Leichnam der an Bord gestorbenen Deutschen vom Schiff gebracht werden. Auch die Desinfektion des Schiffes wird in den Niederlanden vorgenommen. Bis nach Rotterdam ist die «Hondius» rund fünf Tage unterwegs. Wann sie dort ankommen soll, ist noch nicht bekannt.

Die Gesundheitsministerin Mónica García nannte Details zum Transport der Passagiere. Foto: Álex Rosa/dpa

Die Gesundheitsministerin Monica Garcia nannte Details zum Transport der Passagiere. Foto: Álex Rosa/dpa

Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch: Ein Mitglied der Guardia Civil, das einen weißen Schutzanzug und Maske trägt, steht auf dem Hafengelände. Foto: AP/dpa

Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch: Ein Mitglied der Guardia Civil, das einen weißen Schutzanzug und Maske trägt, steht auf dem Hafengelände. Foto: AP/dpa

Die Passagiere der »Hondius« sollen von Teneriffa aus sofort in ihre Heimatländer geflogen werden. (Archivbild) Foto: AP/dpa

Beamte der spanischen Guardia Civil stehen Wache in dem Bereich, in dem die Passagiere des Kreuzfahrtschiffs MV Hondius im Hafen von Granadilla auf Teneriffa erwartet werden. Foto: Manu Fernandez/dpa

Im Hafen von Granadilla sollen Passagiere und ein Teil der Besatzung das Schiff verlassen können. Foto: AP/dpa

Die Passagiere der »Hondius« sollen von Teneriffa aus sofort in ihre Heimatländer geflogen werden. (Archivbild) Foto: AP/dpa

Die »Hondius« hatte ihre Fahrt durch den Südatlantik am 1. April in Ushuaia im Süden Argentiniens begonnen. (Archivbild) Foto: Arilson Almeida/dpa

Eine Person mit Maske steht an Bord des Kreuzfahrtschiffes »Hondius« nach der Ankunft im Hafen von Granadilla. Foto: Manu Fernandez/dpa

Die »Hondius« hatte ihre Fahrt durch den Südatlantik am 1. April in Ushuaia im Süden Argentiniens begonnen. (Archivbild) Foto: Arilson Almeida/dpa

Die »Hondius« hatte ihre Fahrt durch den Südatlantik am 1. April in Ushuaia im Süden Argentiniens begonnen. (Archivbild) Foto: Arilson Almeida/dpa

Eine Person mit Maske steht an Bord des Kreuzfahrtschiffes »Hondius« nach der Ankunft im Hafen von Granadilla. Foto: Manu Fernandez/dpa

Die »Hondius« hatte ihre Fahrt durch den Südatlantik am 1. April in Ushuaia im Süden Argentiniens begonnen. (Archivbild) Foto: Arilson Almeida/dpa

Die Passagiere der »Hondius« sollen von Teneriffa aus sofort in ihre Heimatländer geflogen werden. (Archivbild) Foto: AP/dpa

Die Passagiere der »Hondius« sollen von Teneriffa aus sofort in ihre Heimatländer geflogen werden. (Archivbild) Foto: AP/dpa

Eine Person mit Maske steht an Bord des Kreuzfahrtschiffes »Hondius« nach der Ankunft im Hafen von Granadilla. Foto: Manu Fernandez/dpa

Die Polizeieinheit Guardia Civil begleitete das Schiff bei der Hafeneinfahrt. Foto: Manu Fernandez/dpa

Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch: Ein Mitglied der Guardia Civil, das einen weißen Schutzanzug und Maske trägt, steht auf dem Hafengelände. Foto: AP/dpa

Die evakuierten Menschen trugen Schutzanzüge und Masken. Foto: Manu Fernandez/dpa

Auf Teneriffa bereiten sich die Einsatzkräfte auf die Ankunft der »Hondius« vor. Foto: Manu Fernandez/dpa