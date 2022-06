Die Corona-Pandemie hat nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einem deutlichen Anstieg bei einigen psychischen Erkrankungen geführt.

Allein im ersten Jahr der Pandemie seien die Fälle von Depressionen und Angststörungen um ein Viertel gestiegen, hieß es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht der WHO. Der WHO-Experte Mark Van Ommeren forderte alle Länder auf, mehr für die psychische Gesundheit ihrer Bevölkerung zu tun.

Bereits vor Beginn der Pandemie habe fast eine Milliarde Menschen an einer psychischen Störung gelitten, hieß es in der umfassendsten Studie der WHO zur mentalen Gesundheit seit zwei Jahrzehnten. Mit der Pandemie und den strikten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus nahm die Anzahl der Menschen, die unter Depressionen und Angstzuständen litten, demnach nochmals deutlich zu. Betroffen waren laut WHO besonders junge Menschen, Frauen sowie Menschen, die bereits psychische Probleme hatten.