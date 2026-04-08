Nach 20 Jahren ist Schluss mit dem «Spreewaldkrimi» und Kommissar Krüger muss gehen. Ein bekanntes Motiv aus der Reihe soll aber im Spreewald bleiben.

Lübbenau/Spreewald (dpa) - Die ZDF-Reihe «Spreewaldkrimi» ist bald Geschichte - aber der Bauwagen von Kommissar Krüger soll weiter zu sehen sein. Die Stadt Lübbenau/Spreewald will den Wagen, der regelmäßig in dem Krimi aus dem Spreewald in Brandenburg mit Christian Redl in der Hauptrolle zu sehen ist, für Besucher bewahren.

Das ZDF will die Serie mit dem 18. Film «Spreewaldkrimi – Mein ist der Tod» beenden. Regie der letzten Folge führt Kai Wessel, der bereits 2006 die erste Folge inszeniert hat. Der Sendetermin steht nach Angaben des Mainzer Senders noch nicht fest.

Ein Stück Fernsehgeschichte im Spreewald

«Mit der Übernahme des Bauwagens behalten wir ein Stück deutsche Fernsehgeschichte in unserer Stadt», sagte der parteilose Bürgermeister Helmut Wenzel. «Unser Ziel ist es, diesen besonderen Ort für Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste gleichermaßen erlebbar zu machen.»

Die Stadt will den Bauwagen an einem öffentlich zugänglichen Ort aufstellen und in verschiedene Erlebnisformate einbinden wie einen «Spreewaldkrimi»-Rundgang oder Sonderkahnfahrten. «Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, wo und ab wann der Bauwagen zu sehen sein wird», sagte eine Sprecherin.

Die ZDF-Serie »Spreewaldkrimi« mit Christian Redl als Kommissar Krüger wird eingestellt (Archivbild). Foto: Patrick Pleul/dpa

Warum das Aus für die Serie?

«Der Abschied von dieser ebenso originellen wie atmosphärisch dichten und über viele Jahre erfolgreichen Reihe fällt uns nicht leicht», sagte eine ZDF-Sprecherin. «Die Weiterentwicklung unseres fiktionalen Portfolios ist ein kontinuierlicher Prozess. Vor diesem Hintergrund trennen wir uns nach rund 20 Jahren von dieser besonderen Reihe, um Raum für neue programmliche Akzente zu schaffen.»

Ein besonderer Dank gehe an die Darsteller Christian Redl und Thorsten Merten (Polizist Fichte) sowie dem Team um Produzent und Co‑Autor Wolfgang Esser.

Der Stadt Lübbenau nutzt die Beliebtheit: Seit Beginn der Fernsehreihe ziehe es immer wieder Gäste aus nah und fern auf die Spuren des «Spreewaldkrimis» in und um Lübbenau/Spreewald, teilte sie mit. Daraus hätten sich verschiedene erfolgreiche Formate entwickelt, die das Leben in der Stadt bereicherten.