Eigentlich ist Josip Marsic Entwicklungsingenieur bei einem großen deutschen Autobauer. Doch das Herz des Kroaten gehört dem Fußball. In seiner Freizeit bastelt er berühmte Stadien, mit allen Details. Und manche versteigert er für einen guten Zweck.

Josip Marsic sitzt an einem weißen Tisch in seinem Wohnzimmer in München. Vor ihm liegen Pinzette, Cuttermesser, Schere, Geodreieck, ein Pinsel samt Farbpalette und Kleber. Er nimmt