Der Bergretter Gabriel Kostner flog in den Dolomiten fast 10.000 Einsätze, holte mit seinem Hubschrauber Kletterer aus der Steilwand und barg Urlauber aus einer defekten Seilbahn. Dann erwischte ihn das Corona-Virus. Eine Begegnung.

Wenn es dunkel wird und aus dem Eisacktal nicht gerade Nebel steigt, kann Michaela Gafriller, die „Messnerhof“-Wirtin von Bad Dreikirchen bei Barbian, im Osten ein helles Flutlicht gut erkennen. Es bestrahlt den 15 Kilometer entfernten Helikopter-Landeplatz der „Aiut Alpin Dolomites“, der Bergretter vom Grödnertal. Dort starten die Einsätze mit dem roten Rettungshubschrauber. Einer seiner fünf Piloten ist Michaela Gafrillers jüngster Bruder.

Gabriel Kostner ist ein mittelgroßer, athletischer Mann mit offenem Blick und angenehmer Stimme. 9500 Rettungseinsätze ist er seit 1993 geflogen. Er kennt in den Dolomiten jeden Fels, jede Schlucht, jede Lichtung. Mit 55 Jahren gilt der Ladiner als einer der besten Piloten in den Alpen. Auch Reinhold Messner ist oft mit ihm geflogen, um in der atemberaubend schönen Kulisse der Südtiroler Berge zu filmen. Mit mehr als 11.000 Flugstunden Erfahrung gibt es fast nichts zwischen Himmel und Erde, zwischen Leben und Tod, das dem freundlichen Piloten nicht schon begegnet wäre. Blau ist seine Lieblingsfarbe. Alle Töne von Blau.

Dieser Mann ist weder leichtsinnig noch kaltblütig. Seine Nervenstärke hat er sich antrainiert. „Es ist wichtig, entschlossen zu sein“, sagt der Pilot, „das Limit ist dort, wo ich mich noch sicher fühle.“ Halsbrecherische Flugmanöver simuliert er nur für Filmteams wie im Hollywood-Streifen „Everest“ oder für „Star Wars“. Und nur über seiner vertrauten Heimat.

Mit 260 Sachen zum Unglücksort

Die absurde Frage, wie schnell Schutzengel fliegen, mag auch ein katholisch getaufter Südtiroler wie er nicht beantworten. Was sein Fluggerät leisten kann, das weiß Kostner hingegen genau: Auf bis zu 259 Stundenkilometer kann sein Airbus-Helikopter vom Typ 135 T3 beschleunigen. Das Prachtexemplar made in Donauwörth in Bayern ist das Nonplusultra für alle Einsätze im Hochgebirge. Der Stolz jeder alpinen Rettungswacht.

Fast fünf Millionen Euro hat dieser mit zwei Motoren und modernster Notfallmedizin bestückte Rettungshubschrauber gekostet. Mithilfe der an der linken Seite montierten Seilwinde kann der Airbus-Heli 272 Kilo Humangewicht, also bis zu vier Personen, vom Bergungsort liften. Vorne rechts sitzt der Pilot, daneben der Windenmann, hinter ihnen ein speziell ausgebildeter Flugretter und Notärztin oder -arzt. 30 Ärzte halten sich für Aiut Alpin bereit.

Veirrte Touristen und verunglückte Bergsteiger

Bei ihren Einsätzen holen die Bergretter im Sommer verunglückte Bergsteiger aus den Steilwänden und retten verirrte Touristen aus Lebensgefahr. Die Skisaison beginnt im Dezember. Die verletzten Wintersportler werden direkt in die Kliniken von Bozen, Brixen oder Sterzing gebracht. Auch bei schweren Verkehrsunfällen auf der Brenner-Autobahn oder anderen Passstraßen, bei Arbeitsunfällen, Herzinfarkten oder Schlaganfällen auf abgelegenen Höfen werden die fliegenden Retter von der Landesnotrufzentrale angefordert, sie ersetzen den Notarztwagen. Dramatisch geht es fast immer zu.

Vor 30 Jahren hat Gabriels zwölf Jahre älterer Bruder, der Grödner Bergführer und Hüttenwirt Raffael Kostner, Aiut Alpin als „Vereinigung ohne Gewinnabsicht“ aufgebaut; zunächst noch auf der Seiser Alm. Die Organisation wird getragen von derzeit acht Sponsoren und Tausenden von Mitgliedern. Es war auch höchste Zeit für diese Pioniertat. Denn der von den Berglegenden Luis Trenker und Reinhold Messner gefeierte Alpinismus war vom Elitenabenteuer zur touristischen Massenbewegung geworden. Und die Bergretter konnten nicht mehr Schritt halten mit diesem Ansturm. Außer ihren Seilen, Haken und Karabinern hatten die Helfer damals nicht viel dabei – und kamen zu oft zu spät zum Unglücksort. Der Einsatz von Hubschraubern bedeutete einen großen Fortschritt, denn seitdem können die Retter viel schneller zu den Opfern als vorher.

Hubschrauber nicht nur zum Retten da

Wie die meisten in der Region lebt die große Familie Kostner bisher gut vom Tourismus. Das Fliegen ist auch Tagesgeschäft für Gabriel Kostner: Im weißen Hubschrauber seines mit Bruder Marco geführten Service-Unternehmens Elikos zeigt er Touristen die steinernen Stars seiner geliebten Dolomiten: die Schlernwand und den Rosengarten, den Langkofel und die Marmolada, die Sellagruppe, die Geislerspitzen und die Drei Zinnen. „Man fühlt sich frei. Und es ist sogar schön, wenn die Gewitter anfangen.“

Im grauen Alltag dient der weiße Helikopter als vielseitiger Lastenträger auf den Almen. Am 90 Meter langen Seil hängen Betonkübel, Rohre und Balken, Liftrollenlager, Schneekanonen sowie Lebensmittel-Nachschub für die Berghütten. Und die Kostner-Brüder betreiben auch einen Service für Luxusgäste: Sie werden vom Flughafen in München oder Innsbruck abgeholt und punktgenau im alpinen Zielgebiet abgesetzt.

Nachfahre von Luis Trenker

Die Kostners sind eine echte Fliegerfamilie. Ihr Großvater, der Ingenieur Ferdinand Demetz, erwarb bereits 1919 seinen Flugschein in Berlin. Marco ließ Gabriel schon mit 14 im selbstgebauten Flugdrachen, angetrieben von einem Schlittenmotor, über die Seiser Alm segeln. Die Carabinieri schauten dem jugendlichen Treiben misstrauisch zu. Und Mama Isolde freute sich, wenn die Buben sie im Vorbeifliegen grüßten.

Sein Vater, ein Kunst- und Zeichenlehrer, ließ Gabriel das Bildhauerhandwerk erlernen. Mit seinen ersten fertigen Skulpturen verdiente er sich das Geld für seine Ausbildung zum Hubschrauberpiloten. Heute hilft das Fräsen und Schnitzen im Holz dem Südtiroler dabei, sich zu erden und Stress abzubauen. Als Luis Trenkers Neffe zweiten Grades ruft ihn aber auch der Berg fast jedes Wochenende. Beim Klettern in den Steilwänden der Dolomiten übt er Geistesgegenwart und Körperbeherrschung.

„Solange die Sonne scheint, ist alles einfach“

Die Bereitschaftsdienste für den Aiut Alpin strapazieren die Nerven der Helfer auch an scheinbar ruhigen Tagen, wie Kostner erzählt: „Man weiß nie, was kommt. Erst ist drei Tage lang gar nichts, dann gibt es drei oder vier Einsätze am Stück. Und wir haben hier auch schon Tage mit zwölf Einsätzen erlebt.“ Die vertikalen, oft sogar überhängenden Felswände der Dolomiten bedeuten eine große flugtechnische Herausforderung für die Piloten, besonders bei starkem Wind. Denn das Seil darf nie ins Schwingen geraten beim Rettungsversuch. Und manchmal muss es sogar auf 130 Meter verlängert werden, damit verunglückte Bergsteiger in der Steilwand erreicht werden können.

„Solange die Sonne scheint, ist alles einfach, aber der gleiche Einsatz am Tag danach kann ungeheuer schwierig sein, weil das Wetter dann ganz anders ist. Man muss immer genau überlegen und in einer Sekunde entscheiden: Geh ich noch – oder geh ich nimmer.“ Seine große Erfahrung und der Respekt vor den Naturgewalten haben ihn eine brennende Art von Geduld gelehrt: „Wenn eine Nebelbank die Sicht versperrt, wenn es stürmt, blitzt und hagelt, dann heißt es warten. Man will ja immer helfen – aber manchmal geht es einfach nicht.“

Aber es mache eben viel Freude, wenn es mal wieder gelungen sei, einem Menschen in letzter Minute das Leben zu retten, der ohne schnelle Hilfe gestorben wäre. Auch sein bisher härtester Einsatz ging gut aus. Im März 2015 riss ein vom Sturm entwurzelter 40 Meter hoher Baum das Seil einer Kabinenbahn ab. 186 Passagiere saßen stundenlang frierend in den schwankenden Kabinen fest. Trotz des heftigen Sturms gelang es Gabriel und seinen Helfern, alle noch vor Einbruch der Nacht unverletzt in Sicherheit zu bringen: „In einer Stunde und 40 Minuten“, sagt er stolz.

Mit Covid-19 auf der Intensivstation

Aber auch Gabriel Kostner hat nicht immer Glück. Am 29. Februar hatte er seine Schwester Michaela zuletzt bei einem Familientreffen umarmt. Eine Woche später fühlte er sich krank, bekam Muskelschmerzen und hohes Fieber. „Wir haben noch gefeiert, die ganze Crew. Doch nur mich hat das verdammte Covid-19 erwischt, als Einzigen vom ganzen Team.“ Wo er sich angesteckt hat, weiß er nicht. „Dann bin ich selbst mit 40 Grad Fieber ins Spital nach Brixen gefahren für den Test – und wieder zurück. Am nächsten Tag kam das Ergebnis: positiv.“ Kostner kämpfte vier Wochen lang mit Corona, wurde zwölf Tage lang künstlich beatmet. „Das Schlimmste unter der Narkose waren meine Albträume. Ich wusste nicht mehr, ob das real war, was ich erlebte.“ Er verlor zeitweise die Orientierung und neun Kilo Gewicht. „Ich war so schwach, ich konnte kaum einen Löffel heben“, erinnert er sich.

Doch Kostner ist eine Kämpfernatur, er fing sofort mit Reha-Training an, erreichte nach sechs Wochen wieder seine alte Form. Belohnte sich mit einer Klettertour an der Großen Zinne. Und als der Aiut Alpin Dolomites am 6. Juni mit einer großen Übung in die Sommersaison startete, saß auch Kostner wieder im Heli. „Herz und Lunge funktionieren wieder tadellos, auch beim Computertomografen wurden keine Schäden entdeckt. Ich fühle mich wie neugeboren“, erzählt er glücklich. Und grinst wie ein Lausbub, hinter der Schutzmaske vor Mund und Nase.

Als er seinen 55. Geburtstag am 24. März noch auf der Intensivstation erlebte, hat er vielleicht doch einen Schutzengel gehabt, dieser „Held Gottes“. Denn das bedeutet sein biblischer Vorname Gabriel ursprünglich. Der Vater einer erwachsenen Tochter ist nach seinem Höllentrip mehr denn je überzeugt, „dass von oben jemand auf uns schaut, der entscheidet, wann für jeden das letzte Stündlein schlägt. Und ich glaube, dass es auch nach dem Tod irgendwie weitergeht. Na logisch.“