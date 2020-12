Nur einmal geben sich die Norderneyer die Hand: Zum neuen Jahr wünschen sie sich mit einem Handschlag alles Gute. Damit ist es aber auch genug für die restlichen 363 Tage. Ein kurzes Wort muss reichen. Das ist derzeit ganz praktisch.

Für die Bewohner der Ostfriesischen Insel hat sich in Zeiten von Corona zumindest in Sachen Begrüßung nicht viel geändert. Denn sie vermeiden auch in normalen Zeiten Berührungen mit Personen außerhalb des Haushaltes, so gut es geht. Auch die Norderneyerin Christa Wessels ist der Meinung, dass ein Handschlag pro Jahr reicht. „Umarmen? Das kennen wir einfach nicht“, sagt die Insulanerin, die seit nahezu 50 Jahren dem Heimatverein der Insel angehört. Auf der Insel sei jeder Gruß denkbar sachlich. „Wir klopfen zur Begrüßung auf den Tisch und sagen ,He!’, fertig“, sagt sie: „Corona-technisch ist das super.“

Höchstens ein Zeigefinger

Wenn sich Norderneyer auf dem Fahrrad begegnen, dann winken sie auch nicht mit der ganzen Hand. „Der Zeigefinger als Gruß genügt“, erläutert Wessels. „Hier ist alles ein bisschen schneller und kürzer. Das ist die Mentalität.“ Und oft bleibe die Hand gleich in der Hosentasche, ergänzt ihr Mann Dieter.

Das Pastorenpaar Verena und Stephan Bernhardt musste sich erst an das minimalistische Grüßen gewöhnen. Er ist in Bayern aufgewachsen und vermisst manchmal das „Grüß Gott“. Zwar gibt es Situationen, bei denen er etwa bei einem Geburtstagsbesuch bewusst das klassische „Guten Tag“ nutzt. Doch im Alltag grüßt mittlerweile auch er mit „He!“: „Das passt hierher. Hier werden eben nicht so viele Worte gemacht. Aber wenn es drauf ankommt, ist aufeinander Verlass.“

Mit dem „He!“ haben die Norderneyer nach Angaben der Heimatkundler ein Alleinstellungsmerkmal. Der Gruß wird auf keiner anderen der Ostfriesischen Inseln oder dem Festland gebraucht. Dort heißt es meist „Moin“.

„He“ ist nicht einfach „He“

Das Norderneyer „He!“ ist nicht einfach ein „He!“. Da gibt es große Unterschiede und bei manchen Einwohnern auch feste Regeln. Laut Christa Wessels wird das „He!“ nicht moduliert, in die Länge gezogen oder womöglich gesungen. Neu Zugezogene versuchten es manchmal mit einem „Heeei“. Oder sie starten in der Tiefe und ziehen es hoch, so dass es wie „Hoooöööiii“ klingt. Einige würden es auch mit „Heiei“ oder „Heeuuii“ probieren, macht sie vor. Doch das echte Norderneyer „He!“ werde hinten im Rachen geformt, knapp betont und ausgestoßen.

Wessels vermutet, dass das „He!“ aus der Blütezeit der Segelschifffahrt und der handeltreibenden Kauffahrteiflotte kommt. Anfang des 19. Jahrhunderts fuhren Norderneyer Männer auf den Großseglern und waren auf allen Weltmeeren zu Hause. Aus der Ferne brachten sie wohl auch das „He!“ von der südschwedischen Küste mit.

Seemännischer Ursprung

Ein Ursprung im seemännischen „Ahoi“ sei ebenso möglich. Schiffer rufen sich auf See ein „Hoi“ zu, da es gut zu hören ist. Und auch im Watt, wenn Seenebel aufkommt, wird ein „Hoi“ zur Verständigung verwendet, weiß Christa Wessels. In einem plattdeutschen Wörterbuch aus dem 18. Jahrhundert steht „He“ oder „Hei“ für die Anrede einer männliche Person. In einem Friesischen Wörterbuch gibt es den Begriff „Hei“, der für Spaß und Vergnügen steht. Auf Norderney aber bleibt es beim „He!“. Kurz und knapp. Das reicht auf der Insel.