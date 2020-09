Sie sind Giganten der Meere: „Anthem of the Seas“ (im Bild) oder „Queen Mary 2“ fahren unablässig Tausende Passagiere kreuz und quer über die Ozeane – normalerweise. Doch die Corona-Pandemie hat den Kreuzfahrt-Tourismus ausgebremst.

Manches Schiff wurde sogar zum Virus-Hotspot, und an Reisen in ferne Länder und exotische Ziele ist noch nicht zu denken. Deshalb warten einige der weltweit etwa 300 in Betrieb befindlichen schwimmenden Hotels gerade in der Poole Bay im Ärmelkanal auf ihren nächsten Einsatz, mit nur einem kleinen Teil der Crew an Bord.

Das macht sie wiederum zu einer ganz neuartigen Touristenattraktion: Fährschiffe aus dem nahen Southampton, wo ansonsten viele der Traumreisen starten, oder Ausflugsboote aus Dorset machen inzwischen Rundfahrten zu diesem Parkplatz auf See. Mit einem kleinen Schiff kommt man dann den fast leeren Giganten spektakulär nah.