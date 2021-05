Nennt mich Josh. Josh Swain. Den wahren und einzigen Josh Swain. Auf welche Ideen Menschen kommen, sobald ihnen langweilig ist ... Menschen wie Josh Swain eben. Der 22-jährige Student aus Tucson im US-Staat Arizona übte sich im ersten Lockdown vor einem Jahr in Extrem-Nasenbohring, jedenfalls vertrieb er sich die Zeit damit, in sozialen Netzwerken nach anderen Trägern seines Namens zu fahnden. Diese forderte er zum Duell, denn wie jeder seit dem Film „Highlander“ weiß: Es kann nur einen geben.

Nun war es so weit: Auf einem Parkplatz in Nebraska kamen Hunderte Josh Swains oder zumindest Joshs zusammen. Jedoch schlugen sie sich weder die Köpfe ab noch ballerten sie sich gegenseitig über den Haufen. Stattdessen droschen sie mit Schwimmnudeln aufeinander ein, bis nur noch ein Josh stand: ein Vierjähriger, den sie Ober-Josh krönten. Ein großer Spaß offenbar. Was Epidemiologen dazu sagen, ist nicht bekannt.