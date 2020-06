Ein gutes halbes Jahr vor Weihnachten blicken die Christbaum-Plantagenbetreiber zuversichtlich auf das Jahresende.

„In der Corona-Krise verzichtet der Mensch auf so viel, aber bestimmt nicht auf den Weihnachtsbaum. Er steht doch für das Zusammenkommen mit der Familie und einen guten Abschluss für ein schwieriges Jahr“, sagte der Vorsitzende der Fachgruppe Weihnachtsbaumerzeuger im nordrhein-westfälischen Landesverband Gartenbau, Eberhard Hennecke.

Stabile Preise

Zwar sei die Preisentwicklung kaum vorherzusagen; wie in den Vorjahren rechne er aber mit stabilen Preisen. Den Christbaumkulturen gehe es gut, sagte Hennecke: „Die Weihnachtsbäume entwickeln sich ausgezeichnet und haben auch die trockene Witterung gut überstanden.“ Auch der von Waldbauern gefürchtete Borkenkäfer befalle die jungen und gesunden Kulturen nicht. Jetzt hoffen die Christbaum-Plantagenbetreiber darauf, bis zur Erntezeit im November und Dezember von Extremwetterlagen wie Stürmen oder Hagel verschont zu bleiben. Laut Hennecke stammt jeder dritte Weihnachtsbaum in Deutschland aus dem Sauerland in NRW.