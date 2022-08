Duane Hansen wohnt in dem Örtchen Syracuse im US-Bundesstaat Nebraska und ist ein begeisterter Hobbygärtner. Weil er gerne große Kürbisse züchtet, kam er auf eine Idee, wie er es ins berühmte Guinnessbuch der Rekorde schaffen könnte: Er höhlte ein besonders stattliches Exemplar aus und ging damit aufs Wasser. Am Ufer der Stadt Bellevue setzte er sich – einen Tag nach seinem 60. Geburtstag – in das ungewöhnliche Boot und paddelte los den Fluss Missouri hinab. Nebraska City war das Ziel der Reise, gut 60 Kilometer entfernt.

Das alles berichtete der städtische Pressesprecher Phil Davidson auf Facebook. Nach fünfeinhalb Stunden brach Hansen demzufolge nach einer Strecke von rund 40 Kilometern den Rekord – ja, den gab es tatsächlich. Die bis dahin längste Reise in einem Kürbisboot hatte 2016 Rick Swenson unternommen, ebenfalls ein US-Amerikaner. Ihm war Hansen vor einiger Zeit auf einem Obstbauseminar begegnet, wie „News Channel Nebraska“ berichtete. Danach wollte er selbst einen so gewaltigen Kürbis züchten, um damit ebenfalls in See zu stechen. Das Ergebnis war „Berta“, fast 400 Kilo schwer. Durch die Wellen von vorbeifahrenden Schiffen drohte sein Boot mehrmals umzukippen. Doch nach elf Stunden erreichte der Hobbygärtner sein Ziel.