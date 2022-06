Die Schlammschlacht zwischen Johnny Depp und Amber Heard endet mit einem weitgehenden Sieg für den Schauspieler. Doch auch er zählt zu den Verlierern.

Johnny Depp und Amber Heard haben sich gewaltsame Übergriffe während ihrer kurzen Ehe zwischen 2015 und 2017 vorgeworfen – und verklagten sich gegenseitig wegen Verleumdung auf Millionenentschädigungen. Nun wurden beide Parteien von einem Geschworenengericht schuldig gesprochen: Die 36-jährige Heard soll ihrem 58-jährigen Ex-Mann 15 Millionen Dollar (14 Millionen Euro) Schadenersatz zahlen, Depp soll Heard wiederum mit zwei Millionen Dollar entschädigen. Während der sechswöchigen Verhandlungen in Fairfax bei Washington wuschen die beiden US-Schauspieler viel schmutzige Wäsche.

Abgetrennte Fingerspitze: Mehrere Stunden in dem Prozess drehten sich um einen Vorfall im März 2015 in Australien. Während einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen Depp und Heard in dem von ihnen angemieteten Haus wurde die Spitze von Depps rechtem Mittelfinger abgetrennt. Depp zufolge passierte das, als seine damalige Frau eine Wodkaflasche nach ihm warf. Heard wies dies zurück und sagte aus, möglicherweise habe Depp sich verletzt, als er ein Telefon zertrümmert habe. Einig waren sich beide, dass Depp seinen blutigen Finger benutzte, um Beleidigungen an Wände, Lampenschirme und Spiegel ihrer vorübergehenden Bleibe zu schreiben.

Fäkalien im Bett: Zu den bizarrsten vor Gericht erörterten Begebenheiten gehörten Fäkalien, die eines Tages auf Depps Seite des Ehebetts gelegen haben sollen. Depp sagte aus, auf einem Foto davon sei menschlicher Kot zu erkennen gewesen. Heard sprach hingegen von einem Malheur ihrer Yorkshire-Terrier.

Die Beweise: Den Geschworenen wurden eine Reihe von Ton- und Filmaufnahmen voller obszöner Beleidigungen vorgespielt. In einem von Heard aufgenommenen Video war Depp zu sehen, wie er herumschreit, eine Glas-Schranktür zertrümmert und ein riesiges Glas Rotwein leer trinkt. Beide legten Fotos von Verletzungen vor, die der oder die jeweils andere ihnen beigebracht haben soll. Heards Anwälte zeigten zudem Fotos von Depp, die zeigen sollen, wie dieser nach übermäßigem Trinken oder Drogenkonsum bewusstlos war.

Fans als Unterstützer und Störer: An jedem Verhandlungstag standen Hunderte Depp-Fans stundenlang an, um einen der Plätze auf der Empore des Gerichtssaals zu ergattern. Meistens benahmen sie sich, aber während Heards Aussage sah sich Richterin Penney Azcarate zu einem Ordnungsruf gezwungen. „Wenn ich noch einen Mucks höre, lasse ich die Empore räumen“, drohte sie. Auch online waren Depp-Fans mit einer Kampagne unter dem Schlagwort „#JusticeForJohnnyDepp“ (Gerechtigkeit für Johnny Depp) aktiv. Während der Livestreams der Gerichtsverhandlungen erstellten viele Fans Memes, die Depp feierten und Heard lächerlich machten. Die Schauspielerin erhielt nach eigenen Angaben Morddrohungen.

