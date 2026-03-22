Panorama Demonstration gegen digitale sexuelle Gewalt in Berlin

Demonstration gegen sexualisierte digitale Gewalt
Die Polizei sprach zunächst von deutlich mehr als tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei weiterem Zustrom. Die Veranstalter sprachen sogar von 13.000 Menschen.

Fake-Profile, Deep Fakes, Scham – Betroffene berichten bei einer Demo am Brandenburger Tor. Es kommen mehr als die ursprünglich 500 angemeldeten Teilnehmer.

Berlin (dpa) - Mehrere tausend Menschen haben in Berlin an einer Demonstration «Gegen sexualisierte digitale Gewalt - Solidarität mit allen Opfern» teilgenommen. Sie versammelten sich am Nachmittag am Brandenburger Tor auf dem vollständig gefüllten Pariser Platz. Auf Plakaten stand: «Menschenrechte auch im Internet» und «Die Scham muss die Seiten wechseln».

Die Polizei sprach zunächst von deutlich mehr als tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei weiterem Zustrom. Die Veranstalter sprachen sogar von 13.000 Menschen.

Gewalt «bleibt in den Suchmaschinen in den Köpfen»

Die Klimaschutzaktivistin Theresia Crone sagte: «Digitale Gewalt endet nicht so richtig. Sie bleibt in den Suchmaschinen in den Köpfen.» Sie berichtete von einem Fake-Profil mit ihrem Namen und Gesicht und Fotos von sexuellen Situationen und Gewalt. Sehr lange habe es gedauert, bis ein Täter bestraft worden sei. Und so etwas passiere tausendfach. Angekündigt war auch die bekannte Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer.

Collien Fernandes
Schauspielerin Collien Fernandes erhebt schwere Vorwürfe. (Archivbild)

Die Kundgebung am Brandenburger Tor fand nach Angaben der Veranstalter wegen der aktuellen Diskussion in Solidarität mit der Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes (44) statt. Hintergrund sind schwere Vorwürfe von Fernandes gegen ihren Ex-Partner, den Schauspieler Christian Ulmen, über die zuerst der «Spiegel» berichtet hatte. Ulmens Anwalt Christian Schertz kündigte rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung an, bei der es sich «in großen Teilen um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung» handle. Zudem würden «unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet».

Cyberstrafrecht soll reformiert werden

Fernandes warb ebenfalls für die Demonstration und schrieb bei Instagram: «Sexuelle Gewalt, physische und psychische Gewalt sind weiter verbreitet, als man ahnen mag. Sie finden statt, in der Mitte unserer Gesellschaft.»

Auf Bundesebene hatten Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, das Cyberstrafrecht zu reformieren und Strafbarkeitslücken zu schließen, etwa «bei bildbasierter sexualisierter Gewalt. Dabei erfassen wir auch Deep Fakes», heißt es darin. Bundesjustizministerin Hubig hatte angekündigt, noch im Frühjahr einen Gesetzentwurf vorzulegen.

Demonstration gegen sexualisierte digitale Gewalt
Fake-Profile, Deep Fakes, Scham – Betroffene berichten bei einer Demo am Brandenburger Tor.
Pornografie im Internet
Im Fokus der aktuellen Debatte stehen auch Deepfakes, bei denen etwa das Gesicht einer Frau in ein anderes Video - etwa eine Porno-Sequenz - eingefügt wird. (Symbolbild)
Mehr zum Thema
Hamburg Brandenburg Stefanie Hubig Ulmen Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x