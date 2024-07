Ein globales Computer-Problem sorgt am Freitag an Flughäfen und bei Airlines für Ausfälle - in vielen Ländern. Auch einige Musiker, die beim Deichbrand-Festival erwartet wurden, waren betroffen.

Nordholz (dpa) - Die weltweite IT-Panne hat auch das Programm des Deichbrand-Festivals in Niedersachsen etwas durcheinander gebracht. Einige Künstler kamen nicht rechtzeitig an, teils wurden die Auftritte verschoben. «Auch heute merken wir die Spätfolgen der gestrigen IT-Probleme und haben deshalb einige Programmänderungen aufgrund von ausgefallenen Flugverbindungen», hieß es auf der Instagramseite des Festivals.

Der Auftritt der österreichischen Sängerin Verifiziert fiel ganz aus. Sie postete auf Instagram die Nachricht, dass ihr Eurowings-Flug annulliert wurde und schrieb dazu: «kein deichbrand-festival. heute bin ich so traurig.».

Die britische Band Circa Waves komme leider später an als geplant, weshalb sie nun von 21:20 Uhr bis 22:10 Uhr spielen werde, teilten die Festival-Organisatoren mit. Die britische Rockband Big Special hatte es am Freitag nicht geschafft, wie geplant am Nachmittag auf der Bühne zu stehen. Deshalb trat sie dann am Abend auf - auf einer anderen Bühne. Auf Instagram bedankte sich das Duo aus Birmingham danach bei den Organisatoren dafür.

Das Festival in Nordholz bei Cuxhaven geht noch bis Sonntag. Insgesamt sind mehr als 120 nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Hip-Hop, Electro, Pop, Rock, Alternative, Indie und Metal zu Gast. Der Veranstalter rechnete mit rund 60.000 Besuchern täglich.