Die Geschichte der queeren Jungs Nick und Charlie findet nach drei Staffeln ihren Abschluss in einem Film-Special. Fans müssen sich aber noch bis zum Sommer gedulden.

London (dpa) - Zwei Jungs, eine große Liebe: Die in Großbritannien produzierte Netflix-Serie «Heartstopper» über das queere Pärchen Nick und Charlie geht nach drei Staffeln zu Ende.

Wie der Streamingdienst ankündigte, soll das letzte Kapitel der Geschichte von Nick (Kit Connor) und Charlie (Joe Locke) in einem Film-Special auserzählt werden. Der Film mit dem Titel «Heartstopper Forever» soll vom 17. Juli an verfügbar sein.

Fans der Serie dürfen sich auf ein spannungsgeladenes Finale freuen: «Nick und Charlie sind unzertrennlich. Doch mit Nicks bevorstehendem Uni-Start und Charlies wachsender Eigenständigkeit in der Schule lastet die Realität einer Fernbeziehung auf beiden (....) Kann die erste große Liebe wirklich für immer halten?», teasert der Streamingdienst den Film an.

Autorin und Produzentin Alice Oseman, deren Graphic Novels Vorlage für die Serie waren, beschreibt den Stoff des Films als «ganz gewöhnlichen Magie unseres Alltags», wie es in der Netflix-Mitteilung heißt.