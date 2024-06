Was sich jetzt zu streamen lohnt - darunter eine Serie über eine Flucht aus New York in die Provinz.

Berlin (dpa) - Von Weltstars und Schnüfflern: Was es diese Woche neu zu streamen gibt.

Eva Longoria spielt mal wieder eine Hausfrau - allerdings verzweifelt sie dieses Mal nicht in einem Vorort in den USA, sondern ist auf der Flucht. «Land of Women» nennt sich die neue Miniserie auf AppleTV+. Und sie verspricht reichlich Drama und Vergnügen. «Desperate Housewives»-Star Longoria spielt die New Yorkerin Gala, die ein glamouröses Leben führt. Weil ihr Mann sich finanziell verzockt hat und wegen enormer Schulden von Gangstern verfolgt wird, muss sie fliehen. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Töchter reist Gala nach Spanien, in den einstigen Heimatort ihrer Mutter. Alles gut? Von wegen. Denn die aufmerksamen Dorfbewohner beobachten die drei Städterinnen argwöhnisch und Klatsch und Tratsch sorgen für viel Wirbel. Die weiteren Rollen spielen Carmen Maura («Volver»), Nachwuchstalent Victoria Bazúa und Santiago Cabrera («Star Trek: Picard»).

Mit Balladen wie «My Heart Will Go On» oder «Because You Loved Me» sang sich Céline Dion in die Herzen von Menschen in aller Welt. Gesegnet mit einer wunderschönen Stimme zählt die Kanadierin mit mehr als 250 Millionen verkauften Alben zu den erfolgreichsten Stars der Popbranche, mit einer Vorliebe für Romantik und große Gefühle. Privat durchlebte die Sängerin allerdings schwere Stunden. 2016 starb ihr Ehemann René Angélil, Vater ihrer drei Kinder. Zwei Tage später verlor sie ihren Bruder an den Krebs. Die Musikerin kämpfte sich zurück ins Leben. Die Dokumentation «I Am: Céline Dion» gibt nun Einblicke in das berufliche und private Leben der Sängerin. Darin geht es auch um ihren Kampf gegen die seltene Autoimmunerkrankung, die 2022 bei ihr diagnostiziert wurde und der sie sich mutig stellt. Regie führt die Dokumentarfilmerin Irene Taylor. Zu sehen ist der Film bei Prime Video.

Die Aufklärungsquote von Evert Bäckström läge bei 100 Prozent, wäre da nicht dieser eine ungelöste Fall: Der Mord an Sally, seiner Freundin aus Kindertagen, wurde nie geklärt. Für den Stockholmer Ermittler ist das seit vielen Jahren eine emotionale Gratwanderung – und auch für sein Ego eine Wunde. Hält sich Bäckström doch für den Weltbesten in seinem Metier. In der neuen Episode «Der ungelöste Fall» sieht der schwedische Fernsehkommissar die Stunde für gekommen: Um Sallys Mörder auf die Spur zu kommen, fliegt er unter dem Radar seines Vorgesetzten nach Mallorca, um dort direkt in einem aktuellen Mordfall zu landen. Sechs neue Fälle der dritten Staffel stehen ab sofort zum Bingen in der ARD-Mediathek. Linear werden sie im Ersten ab dem 21. Juli nach und nach ausgestrahlt.

In der vierten Staffel der lesbischen Datingshow auf RTL+ macht sich Lea Hoppenworth auf die Suche nach der großen Liebe. Sie ist 30 Jahre alt und Berlinerin. «Es ist eine absolut einmalige Erfahrung und ich mag neue – vielleicht auch etwas verrückte – Herausforderungen. Ich suche eine Person, mit der ich wachsen kann», sagte sie im RTL+-Interview. Unter der Sonne Thailands hat die neue Princess die Gelegenheit, auf Gruppen- und Einzel-Dates den insgesamt 20 Singles näherzukommen und ihr Herz zu verschenken. Zwischen wem wird es auf der Urlaubsinsel Koh Samui knistern? Zehn neue Folgen starten am 3. Juli. Linear ausgestrahlt wird die Staffel ab 10. Juli beim Free-TV-Sender Vox Up.