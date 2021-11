Mit der Zufriedenheit der Deutschen ist gerade nicht so weit her – weil Corona. Wer hätte das gedacht? Der „Glücksatlas“ der Post klärt auf.

Erst haben wir Pech, und jetzt kommt auch noch kein Glück dazu – so könnte man Erkenntnisse umschreiben, die uns die Deutsche Post zugestellt hat. Das Unternehmen lässt, aus unerfindlichen Gründen, regelmäßig die Stimmung im Land erforschen und beglückt uns alljährlich mit dem „Glücksatlas“. Basis der elften Auflage von 2021 ist eine Befragung von 8400 Menschen durch das Institut Allensbach zwischen Januar und Juni. Sie erinnern sich eventuell, da war Corona. Wenig überraschend kommt daher heraus, dass die Lebenszufriedenheit der Deutschen total im Keller ist. Sie liegt auf einer Skala von 0 bis 10 bei 6,58 Punkten – dem niedrigsten Wert seit 1984. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es noch sagenhafte 7,14 Punkte, doch Rekorde werden derzeit allenfalls bei den Inzidenzen verzeichnet. Wenn die Impfzahlen indes steigen, geht auch das Glücksniveau in die Höhe. Ganz schlecht sind Lockdowns, sie machen uns im Schnitt um 0,52 Punkte unglücklicher, haben die Forscher ermittelt. Wie kommen wir aus diesem Stimmungstief nun wieder raus? Sehen wir es mal so: Die Lebenszufriedenheit sank gegenüber 2020 nur um 0,16 Punkte. Das ist alles andere als eine exponentielle Verschlechterung.