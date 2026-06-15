Ausgerechnet der ehemalige Premierminister fehlte bei Kanadas erstem WM-Spiel. Stattdessen schaute er mit seiner Partnerin, US-Popstar Katy Perry, das Spiel der USA. Was ist seine Begründung?

Los Angeles (dpa) - Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau (54) fehlte bei Kanadas WM-Auftaktspiel im Stadion und hat sich nun gegen die massive Kritik daran gewehrt. «Manchmal rufen halt die Pflichten als unterstützender Boyfriend», schrieb er am Sonntag (Ortszeit) auf der Plattform X. Trudeau hatte seine Partnerin, US-Popstar Katy Perry (41) am Freitag zum Spiel der USA gegen Paraguay (4:1) in Los Angeles begleitet, wo diese bei der Eröffnungszeremonie auftrat.

«Aber ihr wisst ja, wem ich den Pokal gönne», schrieb Trudeau, begleitet von einem Emoji der kanadischen Flagge. Kanada hatte ebenfalls am Freitag in Toronto seine erste WM-Partie gegen Bosnien-Herzegowina gespielt (1:1).

Perry trägt Flaggen beider Länder

Sängerin Perry spielte in einem Post auf Instagram ebenfalls auf die Zwickmühle ihres Partners an. Auf ihrem silbernen, paillettenbesetzten Kleid trug sie in einem Video eine Anstecknadel mit der kanadischen und der US-amerikanischen Flagge. «Das ist nicht nur eine Anstecknadel, sondern ein Lebensstil», sagte die Sängerin in dem Video.

Perry und Trudeau hatten ihre Beziehung im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. Der ehemalige kanadische Premierminister hatte 2023 die Trennung von Sophie Grégoire nach rund 18 Jahren Ehe bekanntgegeben. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Perry war zuvor mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom zusammen gewesen und hat eine Tochter mit ihm.