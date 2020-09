In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt will man den Karnevalsauftakt am 11.11. nicht der Corona-Krise zum Opfer fallen lassen. Der Hoppeditz – eine fiktive Figur des Düsseldorfer Karnevals – solle auch im Jahr der Pandemie unter freiem Himmel auf dem Rathausplatz erwachen.

Seit fast 150 Jahren markiere das Hoppeditz-Erwachen den Beginn der fünften Jahreszeit. „An dieser Tradition werden wir auch in Zeiten der Corona-Krise festhalten“, erklärten die Karnevalisten. Das Erwachen werde „komplett ohne Alkoholausschank stattfinden“, kündigte indes Comitee-Präsident Michael Laumen an.

„Klare Vorgaben“ gefordert

Mit Unterstützung der Stadt werde ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept erarbeitet und versucht, möglichst vielen Karnevalisten eine Teilnahme zu ermöglichen. Eine genaue Zahl stehe noch nicht fest. Der Umzug der Karnevalsvereine am 11.11. und der traditionelle Hoppeditz-Ball sollen den Angaben zufolge ausfallen. Das Düsseldorfer Prinzenpaar solle nicht im November, sondern erst im Januar gekürt werden.

Die Lage sei „für alle Karnevalisten äußerst unbefriedigend“, erklärte Comitee-Geschäftsführer Hans-Jürgen Tüllmann. Der Verein forderte von der nordrhein-westfälischen Landesregierung „zeitnah entsprechende Richtlinien“ und „klare Vorgaben“. Oberste Priorität müsse der Gesundheitsschutz haben, aber auch wirtschaftliche Aspekte seien zu berücksichtigen.