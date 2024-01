Der Sender RTL setzt seine neue Reihe «Dünentod - Ein Nordseekrimi» mit drei weiteren Filmen fort. Das ungleiche Ermittler-Duo Femke Folkmer und Tjark Wolf gerät in gefährliche Situationen.

Berlin (dpa) - Die wildromantische Küste Ostfrieslands ist die Kulisse der so gänzlich unromantischen Geschichten um das neue RTL-Ermittler-Duo Femke Folkmer und Tjark Wolf. Die Reihe «Dünentod - Ein Nordseekrimi» mit den Hauptdarstellern Pia Barucki und Hendrik Duryn geht mit drei neuen Folgen weiter. Den Auftakt bildet am Dienstag um 20.15 Uhr der Film «Tod auf dem Meer», basierend auf dem Roman «Dünenkiller» von Autor Sven Koch.

Der etwas raubeinig wirkende, aber durchaus sensible Kommissar Tjark Wolf hat seine eigenen, forschen Ermittlungsmethoden. Seine junge, ehrgeizige Kollegin Femke Folkmer, die gerade erst zur Kripo gewechselt ist, tut sich manchmal schwer damit. Insofern geraten die zwei immer mal wieder aneinander. Sie schätzen sich letztlich aber und schrecken auch vor einer riskanten Aktion nicht zurück, wenn es darum geht, einander aus brenzligen Situationen zu helfen.

Angesiedelt ist die Krimireihe in dem idyllischen, aber fiktiven Ort Werlesiel. Der sei ostfriesischen Küstendörfern nachempfunden und stehe stellvertretend für Ansiedlungen längs der Küstenlinie von Wilhelmshaven über Horumersiel, Neuharlingersiel und Bensersiel bis Norddeich, teilt RTL mit.

Eine Jacht mit Toten, eine blutverschmierte Frau

Eine Jacht mit einem Toten an Bord treibt auf der Nordsee. Eine junge Frau ist es, die blutverschmiert den Notruf alarmiert. Was ist auf dem Boot passiert? Die Frau spricht nicht und versucht aus dem Krankenhaus zu entkommen. Hat sie den Mann niedergestochen? War sie Angreiferin oder hat sich gegen einen Angriff des Mannes verteidigt? Allem Anschein nach hat die Frau als Prostituierte gearbeitet. Der Tote war ein Banker und in dubiose Geschäfte verwickelt.

Was die Kommissare noch nicht wissen: Auf die junge Frau sind zwei Killer angesetzt worden - die allerdings ein wenig an die tollpatschigen Ganoven aus dem Kinofilm «Kevin allein zu Haus» erinnern. Tjark Wolf stellt die Killer in letzter Sekunde vor dem Krankenzimmer der Frau, die Männer können flüchten. Der Kommissar versteckt die Frau und handelt sich damit nicht nur Ärger mit seiner Kollegin Femke Folkmer ein. Er gerät selbst in Lebensgefahr.

Auch wenn manche Dialoge noch etwas hölzern rüberkommen: «Dünentod» ist eine erfolgversprechende Krimireihe mit interessanten Charakteren, ungewöhnlichen Fällen - und mit Entwicklungspotenzial. Spannend geht es am 30. Januar mit dem Film «Falsches Spiel» und am 6. Februar mit «Die Frau am Strand» weiter.