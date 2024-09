Anfang des Jahres hat sie als Königin abgedankt und den Thron ihrem Sohn Frederik überlassen. Jetzt ist die ehemalige dänische Regentin Margrethe (84) gestürzt und ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Kopenhagen (dpa) - Die dänische Königin Margrethe II. (84) ist nach einem Sturz in ihrer Sommerresidenz im Krankenhaus. Das teilte eine Hofsprecherin der Nachrichtenagentur Ritzau mit. Demnach sei Margrethe am Mittwochabend auf dem Schloss Fredensborg nördlich von Kopenhagen gestürzt. Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut, sie bleibe aber vorläufig zur Beobachtung im Rigshospitalet, dem Kopenhagener Universitätsklinikum, sagte die Sprecherin. Auf der Webseite des Königshauses ist zu lesen, dass Margrethes geplante Teilnahme an einer Veranstaltung am Freitag abgesagt wurde.

Die Königin hatte Anfang des Jahres nach 52 Jahren Regentschaft den Thron ihrem Sohn, jetzt König Frederik X. (56), überlassen. Ihre Abdankung begründete sie unter anderem damit, dass sie sich Gedanken über ihre Gesundheit mache. 2023 hatte Margrethe sich einer größeren Rücken-OP unterzogen. Schon seit einiger Zeit benutzt Margrethe, die ihren Königinnentitel trotz Rücktritts behalten hat, bei öffentlichen Auftritten einen Gehstock.