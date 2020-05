Freude über „Pandemie“ und „Quarantäne“: Zwei in einem mexikanischen Zoo zur Welt gekommene Pumas haben zur Corona-Krise passende Namen bekommen. Das Weibchen heiße Pandemia, das Männchen Cuarantena, sagte Gonzalo Rodríguez vom Africa Bio Zoo in Córdoba. Hier gehts zum Video. Mit der Namensgebung habe der Tierpark ein „Bewusstsein schaffen wollen, dass wir als Gesellschaft verantwortungsvoll und gemeinschaftlich mit der Krise umgehen müssen“. Die beiden Jungtiere wurden am 20 März geboren, fünf Tage nachdem im selben Zoo ein Tigerbaby auf den Namen Covid getauft wurde. Die Coronabeschränkungen und die fehlenden Zoobesucher seien für die Geburt der Raubtiere ein Segen gewesen, wie die Tierärztin des Zoos, Kitzia Rodríguez, erklärte. „Der Stress durch die Anwesenheit von Menschen kann die Tiere beeinflussen. Diesmal war das nicht der Fall.“