Die Infektionen mit der zunächst in Großbritannien festgestellten und offenbar ansteckenderen Variante des Coronavirus breitet sich auch in Österreich weiter aus. Die Tiroler Behörden meldeten am Dienstag unter Berufung auf die Gesundheitsbehörde Ages, dass in 17 Fällen in der Gemeinde Jochberg im Bezirk Kitzbühel ein Verdacht auf eine Ansteckung mit der Mutation vorliege.

Bei den mutmaßlich Infizierten handelt es sich demnach zum Großteil um Briten, die sich im Zuge einer Aus- oder Weiterbildung zu Skilehrern in Tirol aufhalten. Mit einem endgültigen Ergebnis der Prüfung sei in einer Woche zu rechnen.

Deutlich ansteckender

Die Bundesbehörden ordneten inzwischen umfassende Corona-Tests der Bewohner von Jochberg an. Den Bürgern wurde demnach dringend empfohlen, einen PCR-Test vornehmen zu lassen. Anfang Januar hatte die österreichische Regierung die ersten Infektionen mit der Virus-Variante gemeldet.

Die Sorge, dass sich die in England grassierende Coronavirus-Variante B.1.1.7 auch in anderen Ländern ausbreiten könnte, ist groß. Erste Studien legen nahe, dass sie um bis zu 70 Prozent ansteckender sein könnte als die bisher bekannten Stämme.