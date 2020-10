Seit Beginn der Corona-Krise sind vermehrt Verschwörungstheorien im Umlauf - auch in Deutschland und auch unter Prominenten. Viele Stars haben in den letzten Monaten mit Theorien rund um das Coronavirus auf sich aufmerksam gemacht, haben sich als Unterstützer von Verschwörungstheorien geoutet oder verbreiten krude Thesen im Netz. Gerade erst hat Schlagersänger Michael Wendler seinen Platz in der DSDS-Jury aufgegeben, weil er der Bundesregierung schwere Verstöße gegen die Verfassung vorwerfe und der Sender RTL darunter „gleichgeschaltet“ und „politisch gesteuert“ sei. Doch auch andere Stars verbreiten ihre Theorien:

Das neueste Beispiel eines prominenten Verschwörungstheoretikers: Schlagersänger Michael Wendler. Foto: dpa Michael Wendler (48) äußerte sich auf Instagram zu den Corona-Regelungen der Bundesregierung und warf der Regierung vor, mit den Regelungen gegen die Verfassung zu verstoßen. Außerdem beschuldigte er dann die Fernsehsender, insbesondere RTL, als „gleichgeschaltet“ und „politisch gesteuert“. Seinen Job als Juror in der RTL-Casting-Show DSDS gab er daraufhin auf. „Der Wendler“ soll unter anderem lange mit dem Koch Attila Hildmann telefoniert haben, der schon lange als „Verschwörungsprediger“ insbesondere auf Demos in Berlin auftritt. Foto: dpa Im Gespräch auf YouTube: Der Rapper Sido fiel im Gespräch mit Kollegen Ali Bumaye mit einigen umstrittenen Theorien auf. Er hielt es unter anderem für möglich, dass Politiker an dem unerklärlichen Verschwinden von Kindern beteiligt sein könnten. Auch Fakten zur Corona-Krise zweifelt er dort an und sprach über Musikerkollegen und Verschwörungstheoretiker Xavier Naidoo. Foto: picture alliance/dpa Noch ein Rapper: Auch der Musiker Fler (38) verbreitet Verschwörungstheorien über Soziale Netzwerke wie Telegram. Etwa die Behauptung, Bil Gates habe die Pandemie ausgelöst, um Menschen zu töten und eine neue Weltordnung herzustellen. Foto: picture alliance / dpa Früher Nachrichten, heute Verschwörungstheorien: Auch die ehemalige Tagesschau-Sprecherin Eva Herman verbreitet die Bill Gates-Verschwörungstheorie oder Thesen zu einer Impflicht im Internet, wonach es zu einer Impfpflicht käme. In einem Video ist sie mit Xavier Naidoo zu sehen und meint, die Wahrheit werde gerade ziemlich verdunkelt. Foto: picture-alliance/ dpa Wieder zurückgenommen: Der Tanzcoach Detlef Soost fiel mit Behauptungen zu einer Impfpflicht gegen das Coronavirus auf. Davon distanzierte er sich später zwar wieder von dem Thema, spricht aber auch sonst auf Instagram gerne über den Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen. Foto: picture alliance / Jörg Carstens/dpa Einer der lautesten: Eigentlich mal bekannt als Vegan-Koch macht Attila a Hildmann momentan eher als Verschwörungstheoretiker Schlagzeilen. Er sieht in den Regelungen der Regierung eine Einschränkung der Freiheit von Menschen und erwartet unter anderem ein Ermächtigungsgesetz. Seine Thesen über einen „Hochverrat am Deutschen Volke“ und Anschuldigungen gegen Bill Gates verbreitet er insbesondere auf dem Messengerdienst Telegram. Prominenter Gast ist er auch auf den Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Berlin, wo er wegen Missachtung der Abstandsregeln auch schon festgenommen wurde. Foto: dpa Einer der bekanntesten: Der Sänger Xavier Naidoo verbreitet verschiedenste Corona-Verschwörungstheorien. Zum einen zweifelt er oftmals die Existenz des Virus an, zum anderen erklärt er, die Regierung würde das Coronavirus als Waffe gegen alte Menschen nutzen. Wie Hildmann verwendet er dafür insbesondere den Messengerdienst Telegram. Foto: dpa Im „Team Xavier“: Schauspieler Til Schweiger (56) , der zu Beginn der Pandemie noch für die Einschränkungen war, steht mittlerweile hinter Naidoo und Hildmann. Foto: dpa Foto 1 von 9