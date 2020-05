Lust auf Bier vom Fass, aber die Kneipe ist dicht? In Dublin ist das kein Problem. Ein Pub-Betreiber in der irischen Hauptstadt hat in der Corona-Krise auf die Belieferung seiner Kunden umgestellt. Mark Grainger trifft mit seinem „Dial-a-Pint“-Konzept (Bestell ein Pint) offenbar einen Nerv. Täglich erreichten ihn 50 bis 60 Bestellungen, am Wochenende seien es sogar rund 100, sagte er.

Ein Viertel des üblichen Umsatzes

Und das, obwohl die Preise Oktoberfest-Niveau haben: Das Pint, ein guter halber Liter, kostet sechs Euro, dazu kommen drei Euro Liefergebühr und zwei Euro Pfand. Mit den Bestellungen macht der Wirt des Familienbetriebs „Graingers Hanlons Corner“ nach eigenen Angaben rund ein Viertel seines normalen Umsatzes wett. Die irische Regierung hatte Mitte März die Schließung von Pubs und Bars angeordnet. Mit einer Öffnung wird frühestens Ende Juni gerechnet.