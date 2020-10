Mit dem Coronavirus infizierte Haustierbesitzer in der japanischen Hauptstadt, die leichte oder keine Symptome aufweisen, können mit ihren Lieblingen in einer betreuten Unterkunft in Quarantäne gehen.

Die Stadtverwaltung stellt im Stadtviertel Odaiba in der Bucht von Tokio ab kommender Woche 140 Einzelzimmer bereit, in denen Infizierte mit ihren Haustieren unterkommen können, wie japanische Medien am Freitag berichteten.

Prinzipiell sollen in Tokio Infizierte mit leichten oder keinen Corona-Symptomen in Hotels oder anderen Einrichtungen in Isolation, doch oft dürfen dort keine Haustiere mit unterkommen. Stattdessen bleiben Haustierbesitzer oft zu Hause – doch berge dies die Gefahr, dass sie Familienmitglieder ansteckten, hieß es.

Für Hunde, Katzen, Kaninchen und Hamster

Um dies zu verhindern und Infizierte frühzeitig zu isolieren, entschied sich die Stadtverwaltung für eine Unterkunft eigens für Haustierbesitzer. Erlaubt seien Hunde, Katzen, Kaninchen und Hamster. Für die Unterkunft stehe rund um die Uhr medizinisches Personal bereit.

Den Fertigbau hatte die gemeinnützige Organisation Nippon Foundation errichtet und der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt. Japan zählt bislang rund 88.000 Infizierte und rund 1600 Todesfälle in Folge des Coronavirus. Tokio hat dabei mit rund 27.000 Infizierten die meisten Fälle.