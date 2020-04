Irgendwo zwischen zwei Metern Abstand und Videotelefonaten befinden sich wegen der Corona-Krise gerade alle sozialen Kontakte. Politik und Wissenschaftler diskutieren über die beste Exit-Strategie und die Frage, wann wir geliebten Menschen endlich wieder näher sein dürfen. Einer Harvard-Studie zufolge drohen soziale Einschränkungen allerdings noch bis 2022.

In einer aktuellen Simulationsstudie haben Forscher der US-amerikanischen Harvard-Universität den weiteren Verlauf der Coronapandemie nachgestellt. Verschiedene Corona-Szenarien für die nächsten fünf Jahre haben sie anhand von Computermodellen nachgespielt und im Wissenschaftsmagazin „Science“ veröffentlicht. Das Ergebnis: Wer den Kollaps der Gesundheitssysteme vermeiden möchte, muss mit sozialer Distanzierung bis zum Jahr 2022 rechnen, vorausgesetzt bis dahin wurde noch kein Impfstoff oder Medikament gegen das Virus gefunden.

Anstieg der Fälle würde Gesundheitssysteme belasten

Die Studie zeigt, eine einzige Phase mit Kontaktbeschränkungen reicht nicht aus. Die Aufhebung aller Beschränkungen führt laut der Berechnungen erneut zu einem Anstieg der Fälle. Im Herbst oder Winter könnte ein solcher Anstieg in der Zeit der Grippewellen erhebliche Belastungen für die Gesundheitssysteme bedeuten. Folgt jetzt also tatsächlich „Social Distancing“ bis 2022? Den Forschern zur Folge: Nein– zumindest nicht die ganze Zeit. Auch langanhaltende sehr strikte Distanzregeln seien keine Lösung, weil sich dadurch die sogenannte „Herdenimmunität“ der Bevölkerung nicht entwickeln könnte. Was also dann? Ein Mittelweg: Strenge Einschränkungen sollen sich mit Phasen der Lockerungen abwechseln. „Social Distancing“-Maßnahmen könnten dann immer wieder bis 2022 erforderlich sein. Dennoch sei hier aber Vorsicht geboten, so die Forscher: Bei Lockerungen seien jederzeit neue Ausbrüche möglich.

Impfstoff als einzige Lösung

In Deutschland hat die Nationalakademie Leopoldina hingegen gerade Vorschläge für die Rückkehr zur Normalität gemacht. Schulen sollen bald wieder geöffnet werden. Für die Berechnungen aus Harvard stehen noch einige unbekannte Faktoren im Raum. Wie schnell eine „Herdenimmunität“ erreicht werden könnte, ist genauso unklar, wie der Faktor, wie lange die Immunität hält. Auch wie die Jahreszeiten die Ausbreitung des Virus verändern könnten, ist noch nicht sicher. Helfen, diese Faktoren zu bestimmen, sollen Bluttests auf Antikörper. Um die Pandemie aber einzudämmen und soziale Kontakte wieder zu ermöglichen, bleibt ein Impfstoff gegen das Virus die einzige Lösung.