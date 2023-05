Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Angst vor dem Coronavirus hat in Japan den Hass gegen all jene bestärkt, die sich nicht an die Regeln halten. Ein Wissenschaftler sieht gar Ansätze von Faschismus. Von Felix Lill

Reißt euch zusammen!“, ruft es vorm Eingang. „Geht nach Hause!“ Zehn, vielleicht zwanzig Männer stehen vor einem Pachinko-Lokal, einer japanischen Spielhalle, und schreien die