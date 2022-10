Auf der Insel Hiddensee sorgt Corona für einen eher unüblichen Ersatzverkehr. Weil alle Busfahrer erkrankt seien, habe man einen Ersatzverkehr mit Pferden eingerichtet, sagte am Donnerstag Bürgermeister Thomas Gens. Es dauere ein wenig länger, aber sei für die autofreie Insel eine schöne Alternative. „Ist ja noch schönes Wetter.“ In der Vergangenheit habe man von der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen Ersatzfahrer erhalten, sagte Gens. Das sei dieses Mal allerdings nicht möglich. Auch da gebe es Probleme wegen des Krankenstandes. Schulkinder der Schule in Vitte würden mit einem Fahrzeug der Feuerwehr gefahren. Vormittags, mittags und nachmittags fährt das Pferdegespann je einmal über die Insel. Auf der Website der Insel wurde ein Fahrplan veröffentlicht.

Die Insel bei Rügen ist nach Angaben des Hiddenseer Hafen- und Kurbetriebs etwa 18 Kilometer lang und an der schmalsten Stelle 250 Meter breit. Auf ihr leben etwa 1000 Einwohner. Sie ist nur per Schiff zu erreichen und frei von privatem Autoverkehr.