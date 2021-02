Comedian Markus Maria Profittlich zieht nach seinem Parkinson-Outing 2018 ein enttäuschendes Fazit. Nur zwei prominente Freunde aus der Branche hätten sich danach überhaupt noch bei ihm gemeldet, sagte der 60-Jährige. Die anderen 150 Adressen von Prominenten in seinem Handy habe er später alle gelöscht.

Nach der Diagnose „Parkinson in weit fortgeschrittenem Zustand“ hätten er und seine Frau erst mal geheult: „Das war auch noch an unserem Hochzeitstag“, sagte Profittlich. Danach sei er in ein tiefes Loch gefallen: „Weit fortgeschritten, da weiß man, wo die Reise hingeht – man weiß nur nicht, wann und wie schnell das geht.“ Irgendwann habe er aber das Gefühl gehabt: „Die Leute müssen das doch sehen, den Tremor.“