Der Comedian und Kunsthistoriker Jakob Schwerdtfeger verrät den besten Spruch für eine Vernissage.

Wie würde Sie Ihr bester Freund beschreiben?

Lustig, korrekt und anstrengend. Aber wenn er wüsste, dass das in der Zeitung steht, würde er mich hier vermutlich richtig reinreiten.

Was motiviert Sie bei Ihrer Arbeit?

Meine Motivation ist Spaß. Auf der Bühne stehen und Leute zum Lachen bringen, das ist eines der schönsten Gefühle der Welt. Es gibt Weniges, was mich so sehr pusht und mich so erfüllt. Dieser Adrenalinrush motiviert mich sehr. Außerdem spreche ich auf der Bühne sehr gerne über meine große Leidenschaft: die Kunst. Ich bringe Humor und mein Kunstwissen zusammen – ich bin sehr dankbar hier die beiden großen Themen meines Lebens kombinieren zu können.

Können Sie etwas nicht, was für die meisten Menschen ganz einfach ist?

Ich kann sehr schlecht Kaufentscheidungen treffen. Wenn ich zum Beispiel einen Rucksack brauche, überlege ich ewig, welchen ich nehmen soll – wirklich tagelang. Dann brauche ich noch mal gefühlt tausend Jahre, um die richtige Farbe auszuwählen. Und wenn der Rucksack dann da ist, bereue ich meine Entscheidung. So ist das generell beim Shopping bei mir, ich kann null verstehen, wie Menschen daran Spaß haben können. Aber für viele scheint das ja total einfach zu sein.

Sind soziale Medien für Sie Tummelplatz oder Neuland?

Ich glaube, ich bewege mich irgendwo dazwischen. Es ist einfach Teil meines Jobs, man kann sich dem als Comedian nicht verschließen. Ich produziere wöchentlich Videos bei Instagram, Youtube und Tiktok, in denen ich Kunst unterhaltsam erkläre oder Bühnenausschnitte zeige. Für mich ist das gute Promo, ich trenne da aber zwischen Job und Privatleben. Was ich esse, poste ich zum Beispiel nicht. Manchmal ist mir Social Media aber auch zu viel. Dann brauche ich eine Auszeit, in der ich weder etwas in die Welt raussende noch mich zuballern lasse.

Wofür würden Sie sich gerne mehr Zeit nehmen?

Ich würde gerne mehr im Alltag lesen und mal wieder lange verreisen. Mit einem vollen Tourkalender und vielen Projekten ist das allerdings schwierig.

Mit welchem Satz ist man bei der nächsten Vernissage garantiert der Star des Abends?

„Ich liebe einfach die Ambivalenz von Kunst.“ Mit diesem Satz kommt man immer durch, weil man hier nur sagt, dass Kunst mehrdeutig ist. Ambivalenz klingt aber schlauer und ist ein echter Joker. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Die Serie

5 plus 1 aus 55 – so könnte man unser Interviewlotto auch nennen. Dabei ziehen wir aus einem Pool von 55 mehr oder weniger geistreichen und lustigen Fragen fünf und stellen außerdem eine individuelle Frage – dieses Mal mit dem Kunsthistoriker, Comedian und Freestyle-Rapper Jakob Schwerdtfeger. Mit Kunstcomedy hat sich der 35-Jährige aus Hannover, der nach dem Studium im Frankfurter Städel Museum arbeitete, ein eigenes Genre geschaffen und ist mit seinem Bühnenprogramm „Ein Bild für die Götter“ noch bis Ende März 2024 auf Tournee.

Bisher erschienen

Urban Priol: Mit Handtuch und HaarlackJudith Rakers: Rote Bete waren mein WürgegemüseVince Ebert: Ich liebe Excel-TabellenIngmar Stadelmann: Bunte Eier am WeihnachtsbaumHorst Lichter: Stille ist wahnsinnig laut im KopfBritta Habekost: Gehe gerne auf Friedhöfen spazierenBernhard Hoëcker: Zuverlässig, aber schlecht erreichbar