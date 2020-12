Comedian Atze Schröder erkundet seine neue Wahlheimat Hamburg am liebsten mit dem Fahrrad. „Ich bin inzwischen militanter Fahrradfahrer. Das ist umweltfreundlich und sportlich“, sagte der 55-Jährige. Er könne sich sogar eine autofreie Innenstadt vorstellen. „Eine autofreie City war schon immer meine Forderung. Kaum bin ich nach Hamburg gezogen, schwupp, hat’s geklappt“, sagte Schröder, der seit gut einem Jahr in Hamburg-Eppendorf wohnt. Auf der Bühne ein passionierter Porsche-Fahrer, könne er dem Luxusschlitten im wahren Leben nichts abgewinnen: „Porschefahren ist in Hamburg wie im Polo sitzen. Da ist die Steigerung echt nur noch Fahrradfahren.“